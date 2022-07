राष्ट्रपति चुनाव 2022: सीएम जयराम बोले- द्रौपदी मुर्मू की होगी शानदार जीत

राष्ट्रपति चुनाव (Presidential election 2022) के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है. वहीं, हिमाचल विधानसभा परिसर में मतदान (Presidential Election in himachal) के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष के सदस्यों से भी अंतरात्मा की आवाज सुन ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाने की अपील की. इस दौरान सीएम ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत होगी.

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिमाचल में वोटिंग प्रक्रिया पूरी, मतदान केंद्र पर पड़े कुल 69 वोट

राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election 2022) के लिए हिमाचल में मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है. हिमाचल विधानसभा में बने मतदान केंद्र में कुल 69 वोट पड़े हैं. मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह ने हिमाचल विधानसभा में ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. मत पेटियां शाम में दिल्ली भेजी जाएंगी. वहीं, वोटों की मतगणना 21 जुलाई को होगी.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना से एक सप्ताह में 5 लोगों की मौत, 2,271 मामले आए सामने

हिमाचल में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा (Health Department covid report) है.पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो 2,271 नए मामले सामने आए. वहीं, 5 लोगों की मौत भी हो गई. सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा और चंबा जिले में सामने आए. इन दोनों जिलो में 1,007 मामले पॉजिटिव दर्ज किए गए.

हमीरपुर में बड़ा हादसा टला, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई HRTC बस, परिचालक घायल

हमीरपुर से दियोटसिद्व जाने वाली एचआरटीसी की बस आज सुबह हादसे का शिकार हो (HRTC Bus accident in Hamirpur) गई. बाडी फरनोल संपर्क मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. गनीमत रही कि बस पेड़ से टकरा गई, नहीं तो बस खाई में जा गिरती और कोई बड़ा हादसा हो सकता था. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन प्रदेश के युवाओं से मांगे माफी, मुझसे न रखे माफी की उम्मीद: अजय ठाकुर

लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अजय ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल में एसोसिएशन द्वारा नेशनल कबड्डी टीम की सिलेक्शन में धांधली की जा रही है. वहीं, आज यानि रविवार को सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें कबड्डी स्टार अजय ठाकुर को नोटिस जारी कर लगातार एसोसिएशन पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है. माफी मांगने की बात को लेकर अब अजय ठाकुर (Kabaddi Player Ajay Thakur) ने भी सोशल मीडिया पर आकर कबड्डी एसोसिएशन को जमकर लताड़ लगाई है. उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी चोरबाजारी का साथ नहीं दिया है और वे किसी से भी माफी नहीं मांगने वाले हैं.

मैक्लोडगंज: चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ तिब्बतियों का प्रदर्शन, चीन को बताया 'तानाशाह'

अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस (International Justice day) के मौक पर रविवार को मैकलोडगंज में चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया (Tibetans protest against China in Mcleodganj) गया. प्रदर्शन के माध्यम से नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ तिब्बत (National Democratic Party of Tibet), गुचु सुम मूवमेंट एसोसिएशन ऑफ तिब्बत और स्टूडेंट फॉर फ्री तिब्बत के सदस्यों ने लोगों को चीन की तिब्बत विरोधी नितियों के बारे में बताया.

Old Pension Demand in Himachal: कर्मचारियों ने कुल्लू में निकाली रैली, मानसून सत्र में विधानसभा घेराव की चेतावनी

हिमाचल में पुरानी पेंशन की मांग (old pension demand in himachal) को लेकर राजनीति तेज हो गई है. प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को कुल्लू में हजारों कर्मचारियों ने विशाल रैली (new pension scheme employees federation protest in kullu) निकाली. न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान हजारों कर्मचारी शिमला में एकत्र होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

Weather Update of Himachal: आज भी बारिश के आसार, 20 जुलाई तक अलर्ट, एक क्लिक पर जानें मौसम का हाल

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में अभी बरिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 20 जुलाई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं.

खतरे की जद में आनी का कल्याण भवन: पत्थर और मलबा गिरने से कर्मचारियों को बदलना पड़ रहा स्थान

आनी स्थित कल्याण भवन (Aani Kalyan Bhavan) के पीछे की दीवार इन दिनों भारी बारिश के चलते हादसों को न्योता दे रही है. भवन के पीछे लगी सुरक्षा दीवार के ऊपर पहाड़ी से लगातार पत्थर व मलबा गिर रहा, जिससे भवन में चल रहे तहसील कल्याण विभाग व आईसीडीएस के कार्यालय के शीशे टूट रहे और भवन की दीवार को भी क्षति पहुंच रही है.