शिमला समझौता: जब युद्ध के बाद भारत के सामने समझौते की मेज पर भी झुका था पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 की रात ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ. जंग हारने के बाद पाकिस्तान के 90 हजार सैनिक भारत के कब्जे में थे और उसे समझौता करना पड़ा. क्यों हुआ था शिमला समझौता ? और क्या है इस समझौते में खास ?, जानने के लिए पढ़ें

मंडी में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा , शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

हिमाचल प्रदेश में आम आमदी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए बदलाव यात्रा शुरू की है. आज बदलाव रैली ((Aam Aadmi Party rally in Mandi)) मंडी जिले में निकाली गई. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया.

उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़ने की मांग: सड़कों पर उतरे लोग, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निकाली रोष रैली

हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन व समृद्ध गद्दी समुदाय की छह उप-जातियों के समूह हिमालयन गद्दी यूनियन (Demand To Add Gaddi With Six Sub castes) ने अपनी वर्षों पुरानी मांग के पूरा न होने पर शुक्रवार को धर्मशाला में महाआक्रोश रैली निकाली. बाद में डीसी ऑफिस में उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया. पढ़ें पूरी खबर...

एचआरटीसी बसों में 50 फीसदी छूट से महिलाएं खुश, कहा: आर्थिक बोझ होगा कम

एचआरटीसी बसों में महिलाओं को मिली 50 फीसदी छूट से महिलाएं खुश नजर आ रही (concession to women in HRTC bus) हैं. महिलाओं का कहना है कि किराए में कटौती से महिलाओं का आर्थिक बोझ कम होगा. महिलाओं ने सरकार के इस फैसले को महिलाओं के लिए बेहतर निर्णय बताया है. पढ़ें पूरी खबर...

IGMC से डिस्चार्ज मरीज की जाम में फंसने से मौत, NH-5 पर चल रहा था चक्का जाम

प्रदेश के सबसे बडे़ अस्पताल IGMC से डिस्चार्ज मरीज की जाम में फंसकर मौत का मामला सामने आया (Discharge patient dies in Theog) है. ठियोग थाने में इसको लेकर FIR दर्ज की गई है. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वह मरीज को लेकर जा रहे थे तो फागू में ट्रैफिक जाम था.

टांडा मेडिकल कॉलेज ने फिर रचा इतिहास, दूसरी बार कैडेवरिक ऑर्गन रिट्रिवल सफल, फ्लाइट से PGI पहुंचाए गए ऑर्गन

प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज (Tanda Medical College) में एक बार फिर कैडेवरिक ऑर्गन रिट्रिवल हुआ (Organ retrieval in Tanda Hospital) है. जहां एक 75 वर्षीय महिला ने दो किडनी और दो कॉर्निया दान की हैं. टांडा मेडिकल कॉलेज में इसी साल लगातार दूसरी बार ब्रेन डेड मरीज के शरीर से अंग निकाले गए हैं, जो फ्लाइट के जरिए पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाए गए. पढ़ें पूरी खबर...

नाहन के ऐतिहासिक रानीताल व पक्का तालाब में मरी सैकड़ों मछलियां, मौत की ये बताई जा रही वजह

नाहन स्थित ऐतिहासिक रानीताल व पक्का तालाब (Municipal Council Nahan) में सैंकड़ों मछलियां मर गई हैं. सैंकड़ों की तादाद में मरी मछलियों की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है. यह पहला मौका नहीं है, जब इन तालाबों में काफी मात्रा में मछलियां मरी है. बल्कि एक लंबे समय से खासकर रानीताल तालाब में मछलियां मर रही हैं.

HP Police Bharti Exam: 3 जुलाई को बिलासपुर में 4,185 अभ्यर्थी देंगे पुलिस भर्ती का पेपर, किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर करें संपर्क

3 जुलाई को एक बार फिर से बिलासपुर जिले में पुलिस परीक्षा होगी. पुलिस प्रशासन ने पूरे सतर्कता बरतते हुए इस बार एग्जाम केंद्र भी बढ़ा दिए हैं. बिलासपुर पुलिस प्रवक्ता व डीएसपी राजकुमार (Police Bharti Exam in Bilaspur) ने बताया कि सभी पात्र अभ्यार्थियों को प्रवेश पत्र उनके मोबाइल नंबर, जोकि उन्होंने आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र में अकिंत पर मैसेज के माध्यम से भेज दिए गए हैं. सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है और प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Satpal Satti Controversial Statement: विवादित बोल पर सतपाल सत्ती की सफाई, कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

ऊना में युवा कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर राजनीतिक गतिरोध लगातार बढ़ती जा रही है. वीवरवार को दिए गए विवादित बयान (Satpal Singh Satti controversial statement) के बाद शुक्रवार को वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती सामने आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा. वहीं, कांग्रेस ने इस मामले में सरकीर को घेरना शुरू कर दिया है. ऊना कांग्रेस प्रभारी महेश्वर चौहान ने सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने एसएचओ को बर्खास्त करनी की मांग की है. मांगें पूरी नहीं होने पर उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है.

चंबा में मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासन बैठक, अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

इस साल श्री मणिमहेश यात्रा 19 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित होगी. प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को लेकर चंबा में उपायुक्त डीसी राणा (Chamba Deputy Commissioner DC Rana) की अध्यक्षता में बैठक (meeting regarding Manimahesh Yatra) का आयोजन किया गया. श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशनी न हो इसके लिए उचित व्यव्सथा करने के निर्देश दिए गए.