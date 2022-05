कांग्रेस और AAP का नहीं कोई अस्तित्व, हिमाचल में पहले से ज्यादा सीटों के साथ मिशन रिपीट करेगी भाजपा: अनुराग ठाकुर: केंद्रीय सूचना और प्रसारण, और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को चंबा जिला (Anurag Thakur Chamba tour) के बनीखेत पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस और आम आदमी का कोई अस्तित्व ही नहीं है. भाजपा पहले से ज्यादा सीटों के साथ हिमाचल में मिशन रिपीट (Anurag Thakur on BJP mission repeat in Himachal) करने जा रही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राज्यपाल आर्लेकर ने की श्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना, विजिटर बुक में लिखा- 'मन प्रफुल्लित हो गया': हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना (himachal pradesh governor visited gorakhnath temple)किया. उसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण कर उसे निहारा और यहां की सुंदरता और समृद्धशाली परंपरा से भी परिचित हुए. इस दौरान राज्यपाल का मंदिर प्रबंधन के द्वारा स्वागत भी किया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, SIT पर उठाया सवाल , हाईकोर्ट में सुनवाई 26 मई को: हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट विनय शर्मा ने सवाल खड़ा (police recruitment paper leak case)किया है. पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर विनय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला में नड्डा का जोरदार स्वागत, BJYM के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ:हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच (Welcome to Nadda in Dharamsala)गए है. नड्डा के आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया. 15 मई तक चलने वाला भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम धर्मशाला के निजी होटल में शुरू होगा,जिसका शुभारंभ जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda ) करेंगे, जबकि 15 मई को समापन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष करेंगे.यहां पढ़ें खबर..

शिमला के खेल परिसर में राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज, 500 प्रतिभागी ले रहे भाग: हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन (Himachal Pradesh State Rifle Association) द्वारा आज शुक्रवार से 27वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शिमला के इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में (Shimla Sports Complex) किया जा रहा है. यह प्रतियोगिता 16 मई तक (shooting championship begins at Shimla) चलेगी. इस प्रतियोगिता में लगभग 500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

माइनिंग इंस्पेक्टर किडनैप मामला : पांवटा पुलिस ने उत्तराखंड से किया 2 को गिरफ्तार:पुलिस जवान और माइनिंग विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट और अपहरण मामले में पुरुवाला थाने की पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर (Paonta police arrested two persons from Uttarakhand )लिया. दोनों आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है. रामपुर घाट में माइनिंग इंस्पेक्टर को अगवा करने और पुलिस जवानों के साथ मारपीट का मामला वीरवार सामने आया था, जिसके बाद माइनिंग गार्ड ने पुरुवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.यहां पढ़ें खबर..

लोगों की मांग के बावजूद किन्नौर में नहीं लग रही बूस्टर डोज: किन्नौर में कोविड फ्रंट वॉरियर्स को छोड़कर 18 से 60 वर्ष के लोगों को अब तक कोविड की बूस्टर डोज नहीं लगी है. पहली और दूसरी डोज के बाद से केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का काम निजी अस्पतालों को सौंप दिया (Covid booster dose in kinnuar) था. लेकिन, किन्नौर जिले के एकमात्र निजी चिकित्सालय छोलतू में अभी तक बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया है. लेकिन जल्द ही इस अस्पताल में अब बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

VIRAL VIDEO: कार ने मारी टक्कर, हवा में उछला राहगीर: शिमला के संजौली में एक तेज रफ्तार कार द्वारा राहगीर को टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो (Car hit man in sanjauli) रहा है. वीडियो बीते वीरवार का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह सड़के पार करते वक्त एक आदमी को सामने से आती गाड़ी ने जोरदार टक्कर (Accident video of sanjauli shimla) मारी. ये पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पार कर रहे युवक को एक कार टक्कर मार देती है, जिससे वो कई फुट ऊपर उछल जाता है. इस मामले में पुलिस तक कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है. बताया जा रहा है कि इस मामले में पीड़ित को गंभीर चोट नहीं आई है. वहीं, दोनों के बीच समझौता होने का भी अंदेशा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नशे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत: दोस्तों ने शव को खड्ड में दफनाया:हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से 26 अप्रैल से लापता हुए सरकाघाट के 19 वर्षीय धीरज ठाकुर का शव पुलिस ने नलयाना गांव के पास बकर खड्ड से खोदकर बरामद किया (Youth dies in Mandi) है. शव जिसने दफनाया था, उसकी निशानदेही के आधार पर ही शव की बरामदगी हुई है. दरअसल थडू गांव के 19 वर्षीय धीरज ठाकुर हमीरपुर से आईटीआई कर रहा था. पुलिस को दी शिकायत में पिता ने कहा है कि उनके बेटे को नशे की लत लग चुकी थी.यहां पढ़ें खबर..

रामपुर में खाई में कार गिरी, 3 महिलाओं समेत 4 की मौत:शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के तकलेच इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो (Four died in road accident in Rampur )गई. यहां काशापाट-तकलेच सम्पर्क मार्ग पर पुने नामक स्थान पर छह लोगों से भरी कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. वीरवार शाम करीब 7:45 बजे पेश आए इस हादसे में कार सवार चार लोगों ने दम तोड़ दिया. चालक समेत 2 घायल हो गए. मृतकों की पहचान लता देवी, अंजली, गिरीश और मनोरमा देवी के रूप में हुई है.यहां पढ़ें पूरी खबर..