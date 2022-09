जयराम कैबिनेट की बैठक आज, PM की रैली और आउटसोर्स कर्मियों- एनटीटी पॉलिसी पर चर्चा संभव

आज प्रदेश सचिवालय में होने वाली कैबिनेट (jairam cabinet meeting today) बैठक में पीएम मोदी की मंडी रैली पर चर्चा होने की (Cabinet discussion on PM Modi rally) उम्मीद है. वहीं, आउटसोर्स कर्मियों की पॉलिसी और एनटीटी पॉलिसी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज सोलन जिले के दौरे पर, मतदाताओं से करेंगे मुलाकात

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गतिविधियां तेज कर दी हैं. वहीं, गुरुवार, 22 सितंबर को निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सोलन जिले के दौरे पर रहेंगे. जहां राजीव कुमार 90 वर्ष से अधिक, नए मतदाताओं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे.

ठियोग में बस खाई में गिरी, चालक की मौत

बुधवार रात को ठियोग में एचआरटीसी बस खाई में गिर (bus accident in Theog) गई, जिसमें चालक की मौत हो गई. पटिनल में यह हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक ठियोग से बस चलकर पटिनल पहुंची थी. सवारियों को उतारने के बाद चालक बस को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था. उसी दौरान बस खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई.

पीएम मोदी की रैली में 45 साल से ऊपर वालों की नो एंट्री, जानिए कैसे पड्डल मैदान में आएंगे एक लाख युवा

(Himachal assembly election 2022) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को रैली के लिए मंडी (PM Modi rally in Mandi) आएंगे और इसके साथ ही हिमाचल में भाजपा का चुनावी शंखनाद होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भाजपा ने एक लाख युवाओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. मोदी की इस रैली में 45 साल से अधिक के लोगों को एंट्री (No entry in PM Modi Mandi rally) नहीं मिलेगी.

सिरमौर जिला अदालत ने NDPS एक्ट में सुनाई सजा, 5 साल का कारावास और 25 हजार जुर्माना

सिरमौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा बसु की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी अनवर हुसैन पुत्र रालटू निवासी अमरकोट तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार (Sirmaur district court sentenced the accused) दिया. अदालत ने दोषी अनवर हुसैन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 5 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई.

सरकारी कर्मियों के बैंक खाते में अगले महीने आएंगे दो मैसेज, दीवाली से पहले घर आएगी लक्ष्मी

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को अब जल्द ही एरियर का भुगतान किया जाएगा. अक्टूबर माह में वेतन के साथ एरियर का बिल अलग से (arrears payment himachal) बनेगा और यह सीधा कर्मचारियों के खाते हैं जाएगा. अक्टूबर महीना में कर्मचारियों को बैंक खाते में दो-दो मैसेज आएंगे. पहली मैसेज सेलेरी से जुड़ा हुआ होगा. जबकि दूसरा मैसेज संशोधित वेतनमान के एरियर (Pay scale arrears payment Himachal) की पहली किश्त का होगा.

दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 47 नामों पर लगी मुहर, इन नेताओं के टिकट पक्के

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. चुनाव में टिकट बंटवारे के लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में 47 नामों पर सहमति बनी है, जिसमें मौजूदा विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव व 2 पूर्व अध्यक्ष जिनमें कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप कुमार शामिल हैं.

हिमाचल में बेरोजगार हो जाएंगे डॉक्टर्स, कैसे मिलेगी हर साल 700 चिकित्सकों को नौकरी

हिमाचल में हर साल 700 डॉक्टर्स पास आउट (700 doctors pass out every year in Himachal) होते हैं. ऐसे में सेवानिवृत्ति की दहलीज पर पहुंचे डॉक्टर्स के अलावा पीजी डिग्री के लिए सिलेक्ट होने वाले डॉक्टर्स की संख्या के मुकाबले मेडिकल कॉलेजों से पास आउट हो रहे नए चिकित्सकों की संख्या अधिक है. अब स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में एमबीबीएस पास डॉक्टर्स के सर पर बेरोजगार होने का संकट मंडरा रहा है.

मीका और दलेर मेहंदी ने मां चिंतपूर्णी के दर पर नवाया शीश, कहा- दर्शन कर मिली आत्मिक शांति

ऊना: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर (Chintpurni Temple in una) में बुधवार को पंजाबी व बॉलीवुड गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi visit Chintpurni Temple) व गायक मीका सिंह (Mika Singh visit Chintpurni Temple) ने अपने परिवार के साथ माता की पावन पिंडी के दर्शन कर पूजा अर्चना की. मंदिर के पुजारी नभ कालिया ने उनकी विधिवत पूजा-अर्चना कराई. दलेर मेहंदी और मीका सिंह ने कहा कि मां चिंतपूर्णी के दर्शन करके उन्हें आत्मिक शांति मिली. इस दौरान उनके प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फियां ली. दर्शन करने के बाद चिंतपूर्णी मंदिर के अतिरिक्त मंदिर अधिकारी अशोक डोगरा ने माता की चुनरी उन्हें भेंट की.

हिमाचल में आज बारिश का अलर्ट, 24 सिंतबर तक होगी बरसात

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, प्रदेश में अगामी तीन दिनों के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक गर्जन के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी (Heavy rain alert in Himachal ) किया है.

ये भी पढ़ें: शारदीय नवरात्रि 2022: शारदीय नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व, गुप्त नवरात्रि में भी होती है मां दुर्गा की साधना