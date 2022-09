धर्मशाला में आज से पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन के साथ इन मुद्दों पर होगी चर्चा

हिमाचल के धर्मशाला में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास और सतत पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. यह सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसका उद्घाटन करेंगे. दरअसल पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 से 20 सितंबर तक यह सम्मेलन आयोजित कर रहा है.

कार्यक्रम में सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही भाजपा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खाली हाथ लौटीं वापस: नंदलाल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है. रामपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम पर कांग्रेस ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. रामपुर से कांग्रेस विधायक नंदलाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शिरकत करके खाली हाथ वापस लौट गई, हिमाचल को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी का दौरा फ्लॉप रहा.

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर हाइड्रो पावर कंपनी की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने लगाई 50 हजार कॉस्ट

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट मैसर्ज गुनाल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड (Hydro Power Company in Himachal) की याचिका को 50,000 रुपये कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया है. दरअसर प्रार्थी कंपनी ने 18 अप्रैल 2022 को पुलिस स्टेशन पतलीकुहल में शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 मार्च, 2022 को रायसन और बेंची गांव के कुछ ग्रामीण निर्माण स्थल पर आए और मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया और लेबर शेड को भी ध्वस्त कर दिया. वहीं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने हालांकि, सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता और पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों का दुरुपयोग किया.

हिमाचल में कर्मचारियों और पेंशनरों की ऐश, अक्टूबर में आएगा इतना कैश

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को एरियर (pay scale arrears payment hp) की रकम का भुगतान नगद किया जाएगा. अक्टूबर माह में वेतन के साथ एरियर का बिल अलग से (arrears payment himachal) बनेगा और यह सीधा कर्मचारियों के खाते हैं जाएगा. यानी एरियर का बिल वेतनमान से अलग बनेगा. वहीं, जिन कर्मचारियों ने वेतन आयोग में 15 फीसदी वेतन वृद्धि का विकल्प लिया है, उनको एरियर नहीं दिया जाएगा. यह 10 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना में भी स्पष्ट किया गया था.

पीएम मोदी की मंडी रैली, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संभाला मोर्चा, ऑनलाइन हुई समीक्षा बैठक

मंडी में 24 सितंबर को होने वाली पीएम मोदी की (PM Modi Himachal tour) युवा संकल्प रैली की तैयारियों को लेकर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (BJP National President JP Nadda) ने एक समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा को एकजुट होकर काम करने को कहा.

रामपुर से बीजेपी के प्रचार रथ रवाना कर स्मृति बोलीं- अमेठी को तो जीत लिया, अब बारी रामपुर की

रामपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसदीय क्षेत्र मंडी की 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी के प्रचार रथ रवाना (BJP Prachar Rath flagged off from Rampur) किए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन हो गई है. वहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि हिमाचल में रिवाज बदलेगा.

हिमाचल किसान कांग्रेस ने किया कार्यकारिणी का विस्तार, किसान-बागवानों के हित की सुरक्षा करने की कही बात

हिमाचल कांग्रेस किसान ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार (Himachal Kisan Congress expanded the executive) किया है. हिमाचल किसान कांग्रेस ने भाजपा सरकार को किसान और बागवान विरोधी सरकार करार दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान बागवानों की जो दुर्दशा है उसके लिए भाजपा सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं.

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये इकाई रामपुर में रहेगी सक्रिय, BJP की विभिन्न गतिविधियों पर रखेगी नजर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. भाजपा की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विधि विभाग का गठन कर रही है. इसी कड़ी में शनिवार को रामपुर में विधि विभाग की बैठक आयोजित की गई. भाजपा के नेताओं द्वारा किस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है इसे उजागर करने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रामपुर इकाई की बैठक में रणनीति तैयार की गई.

शिमला के ठियोग में सड़क हादसा, टिप्पर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत

शिमला के ठियोग में एक व्यक्ति की टिप्पर की चपेट में आने से मौत हो (man dies after hit by tipper in theog) गई. मामला शनिवार देर रात का (Road accident in shimla) है.

WEATHER UPDATE HIMACHAL: हिमाचल में आज हल्की बारिश की संभावना, 21 सितंबर तक मौसम रहेगा खराब

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज हल्की (Light rain in Himachal) बारिश हो सकती है. वहीं, 21 सितंबर तक हिमाचल में मौसम खराब बना रहेगा.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी के जन्मदिन पर हिमाचल में भाजपा की रथ यात्रा शुरू, चारों संसदीय क्षेत्रों में हुआ अभियान का शुभारंभ