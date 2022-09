Road Accident in Una: ऊना में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत

हिमाचल में सड़क हादसे (road accident in himachal) आए दिन सामने आ रहे हैं. ऊना के कुठार कलां में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत (5 people died in road accident in Una) हो गई. तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खंभे से जा टकराई, जिसके चलते ये हादसा हुआ. एसपी ऊना अर्जित सेन ने मामले की पुष्टि की है.

'भाजपा में शामिल हो रहे किसी भी नेता को नहीं दिया गया है टिकट का आश्वासन, न डरें पुराने कार्यकर्ता'

हिमाचल में विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) के मद्देनजर आज हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना सोलन (Avinash Rai Khanna in Solan) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली.

हिमाचल में लंपी वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार तैयार, सोमवार को पहुंचेगी पशुपालन मंत्रालय की टीम

हिमाचल में लगातार लंपी वायरस के मामले (Lampy Virus cases in Himachal) बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश में लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं की संख्या बढ़कर 2,630 पहुंच गई है जबकि अभी भी 35,147 एक्टिव केस हैं. लंपी वायरस को लेकर प्रदेश सरकार की चिंताएं बढ़ने लगी है. वहीं, लंपी वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) ने इस बाबत केंद्रीय पशुपालन राज्य मंंत्री संजीव कुमार बालियान से बात की. जिसके बाद संजीव कुमार बालियान ने केंद्रीय टीम (Animal Husbandry Ministry team) को प्रदेश के दौरे पर भेजने का निर्णय लिया है.

HP Assembly Elections: नाचन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की लंबी फौज

कांग्रेस पार्टी केंद्रीय चुनाव कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार ने गांधी भवन मंडी में कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली. इस दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि मंडी जिले में एक विधानसभा क्षेत्र से 5 से 10 कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है. उन्होंने बताया कि नाचन विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है.

भाजपा के मिशन रिपीट को डिफीट में बदलेगी कांग्रेस: प्रतिभा सिंह

हिमाचल कांग्रेस कि अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर निशाना (Pratibha Singh on CM Jairam thakur) साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा मिशन रिपीट का दावा कर रह है, लेकिन कांग्रेस मिशन रिपीट को डिफीट में बदल देगी.

Himachal Pradesh High Court: सर्विस करियर में पाए अधिकार को अधिसूचना जारी कर नहीं छीना जा सकता

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने आदेश दिया है कि सर्विस करियर में पाए अधिकार को अधिसूचना जारी कर नहीं छीना जा सकता.

पदनाम बदलना, भर्ती, प्रमोशन नियमों में बदलाव सरकार का क्षेत्राधिकार: हाई कोर्ट

Himachal High Court: हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा है कि पदनाम बदलना या न बदलना सरकार का काम है. इसके अलावा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पुनः बनाना भी सरकार का क्षेत्राधिकार है.

ओलंपिक खिलाड़ी रहे शिवा केशवन ने थामा AAP का दामन

पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के पहले ल्यूज खिलाड़ी रहे शिवा केशवन (Former olympic player Shiva keshavan) राजनीति में उतर आए हैं. मनाली के रहने वाले शिवा ने आज आम आदमी पार्टी दामन (Shiva keshavan Joined AAP) थामा है. उन्होंने कहा कि युवाओं से प्रेरित होकर वो भी पार्टी में शामिल हुए हैं.

12 सितंबर को मंडी से विक्रमादित्य सिंह करेंगे रोजगार संघर्ष यात्रा का आगाज

प्रदेश सरकार सरकार द्वारा युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है. ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने. उन्होंने बताया कि वह 12 सितंबर को मंडी से रोजगार संघर्ष यात्रा (Rojgar Sangharsh Yatra In Mandi) शुरू करेंगे. ताकि प्रदेश के युवाओं को सरकार की जनविरोधी नीतियों और फैसलों से अवगत करवाया जा सके.

Himachal Weather Update: हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में भारी बारिश (Heavy rain in himachal) हो सकती है. मौसम विभाग की ओर से दो दिन भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश में 16 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है.