Congress Rally in Una नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हिमाचल में भाजपा का जाना तय, 5 लाख नौकरी देने का ऐलान

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में अभी भले ही कुछ वक्त है, लेकिन सूबे में कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर पूरी तरह से हमलावर (Congress Rally in Una) हो गई है. कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा में कांग्रेस की ओर से किसान बचाओ रैली का आयोजन किया गया. इस रैली में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं किसान नेता देशराज मोदगिल समेत कई नेताओं ने शिरकत की. इस दौरान प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 5 लाख लोगों को रोजदार दिया जाएगा. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिव्यांगजनों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति गैर कानूनी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिव्यांगजनों की नियुक्तियों को नियमित (Recruitment of Divyang in Himachal) की बजाय अनुबंध आधार पर करने को गैरकानूनी ठहराया (Himachal Pradesh High Court big decision) है. न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने प्रार्थी नितिन कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिव्यांजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1995 के अधिनियम का हवाला देते हुए यह व्यवस्था दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1995 के अधिनियम के तहत आरक्षण के लाभ का फायदा दिव्यांगों को अस्थाई, एडहॉक अथवा अनुबंध आधार पर नियुक्ति देने से नहीं होगा.

हाईकोर्ट का सरकार को आदेश,प्रदेश स्तर पर की जाए फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh High Court) हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह वन रक्षकों के पदों पर (Recruitment for the posts of Forest Guard) भर्तियां प्रदेश स्तर पर आयोजित करे. कोर्ट ने कहा कि सभी वन मंडलों के लिए एक ही विज्ञापन जारी किया जाए. दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा व लिखित परीक्षा का परिणाम भी एक साथ ही घोषित किया जाए, ताकि वरिष्ठता सूची जारी करने में कोई कंफ्यूजन न हो. इसके अलावा साक्षात्कार के लिए भी एक ही तारीख रखने को कहा गया है.

करसोग में सतलुज से छोड़ा जाएगा पानी, नदी से दूर रहने की सलाह

Himachal Monsoon Season 2022 करसोग में सतलुज नदी से पानी मंगलवार बुधवार की दरम्यानी रात कभी भी छोड़ा जा सकता है. प्रशासन ने नदी किनारे लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है. जानकारी के मुताबिक 1200 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाएगा. इससे सतलुज में बाढ़ का खतरा हो सकता है.

हिमाचल में जारी रहेगा बारिश का दौर, कल तक रहेगा मौसम खराब

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में मौसम विभाग ने आज भी कई हिस्सों में बारिश होने की बात कही है. प्रदेश में कल यानि 24 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा.

बीजेपी ने की चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा, सीएम जयराम ठाकुर के हाथ रहेगी कमान

भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश चुनाव संचालन समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद ही इन समितियों का गठन किया गया है और समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं चुनावों से संबंधित पूरा काम का काज यह दोनों को समितियां देखेंगी.

अनुपम खेर ने कहा, अगर फिल्म अच्छी होती तो Boycott Lal Singh Chaddha का नहीं होता असर, लोगों को बायकॉट का अधिकार

Anupam kher on aamir khan, 'लाल सिंह चड्‌ढा' विवाद में अब बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की भी एंट्री हो गई है. उन्होंने मूवी के फ्लॉप होने पर बयान दिया है. वे कहते हैं कि अच्छी फिल्म अपना रास्ता खुद ढूंढती है, अगर फिल्म अच्छी होती तो वह फ्लॉप नहीं होती. पढ़ें पूरी खबर...

Ashwani Khad Solan में पानी का जलस्तर बढ़ने से 3 बच्चे फंसे, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

Ashwani Khad Solan सोलन, शहर के साथ लगते अश्वनी खड्ड में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ जाने से तीन बच्चे बीच में ही फंस गए. स्थानीय लोगों ने जैसे ही बच्चों को बीच खड्ड में फंसा देखा वैसे राहत कार्य शुरू कर दिया.

Road accident in Chamba खाई में गिरी ऑल्टो कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

Road accident in Chamba, रविवार को चंबल जिले के अंतर्गत आने वाले कैंथली डूघली मार्ग पर एक ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. भी शवों को खाई से निकाला जा रहा है. उसके बाद इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा.

पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

Petrol Diesel Price Today, महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

