विक्रमादित्य सिंह के नाम पर साइबर ठगी, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर मांगे जा रहे पैसे

Vikramaditya Singh Fake account on Instagram प्रदेश में साइबर ठगों ने शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह को अपना निशाना बनाया है. ठगों ने विधायक विक्रमादित्य सिंह का इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाया और रैली के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है.

सीएम जयराम ने थुनाग में जाना बाढ़ पीड़ितों हाल, सहायता का आश्वासन

CM Jairam reached Thunag, बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के थुनाग पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

हमीरपुर में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ,सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हिमाचल प्रदेश में तेंदुए स्पॉट किए जाते (Leopard terror in himachal) हैं. ताजा मामला में हमीरपुर में तेंदुआ स्पॉट किया गया (Leopard Spotted in Municipal Council Hamirpur) है. जो शहर में किसी के घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो नगर परिषद हमीरपुर (Municipal Council Hamirpur ) के एरिया के बीचोंबीच का बताया जा रहा,जहां तेंदुआ सड़क पर घूमता नजर आ रहा है. तेंदुए की दस्तक से इलाके के लोग डरे हुए (Leopard terror in Hamirpur) हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

करसोग में भूस्खलन, 6 संपर्क मार्ग बाधित, 6 घंटे बाद खुला शिमला करसोग रोड

landslide in karsog लगातार बरसात होने के कारण करसोग में शिमला करसोग मुख्य मार्ग 6 घंटे तक बाधित रहा. वहीं, 6 संपक मार्गों को अभी तक बहाल नहीं किया जा का है. जानकारी के मुताबिक बारिश के चलते लगातार भूस्खलन होने से प्रशासन को मलबा हटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

आज शिमला आएंगे आनंद शर्मा, दिल्ली में आशा कुमारी ने की मुलाकात

Asha Kumari meet Anand Sharma in delhi, हिमाचल विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा द्वारा दिए गए त्यागपत्र के बाद मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक आशा कुमारी ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की और प्रदेश की सियासत व चुनावी तैयारियों पर मंथन किया. वहीं, आज आंनद शर्मा का शिमला आने का भी कार्यक्रम है. Himachal Assembly Election 2022

सरकार तक को कर्ज दे सकता है वन विभाग, हाईकोर्ट ने कहा वन संपदा के संरक्षण पर सुझाव दे डिपार्टमेंट

Himachal High Court orders Forest Department, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग को अपनी अमूल्य संपदा का संरक्षण और अधिक सजगता से करने के आदेश दिए हैं और हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा को बचाने और उसका संरक्षण करने के लिए वन विभाग से सुझाव मांगे हैं.

हिमाचल में आज येलो अलर्ट, कई जिलों में होगी भारी बारिश

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में मौसम विभाग ने आज भी कई हिस्सों में बारिश होने की बात कही है. प्रदेश में कल यानि 24 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा.

हिमाचल में बारिश का कहर, 254 की मौत, 1340 करोड़ से अधिक का नुकसान

Rain damage in Himachal Pradesh, हिमाचल में कुदरत अपना कहर बरपा रही है. प्रदेश में भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है. इस सीजन में 29 जून से अब तक अलग-अलग हादसों में 254 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, सड़कों व पुलों सहित पेयजल और सिंचाई योजनाओं को 1340 करोड़ से अधिक नुकसान हो चुका है.

हमीरपुर के कोल्हू सिद्ध में पिकअप से देसी शराब की 200 पेटियां बरामद

टौणी देवी पुलिस चौकी की टीम ने शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है. बीते दिन शाम को नाके के दौरान जब पुलिस ने निरीक्षण के लिए एक पिकअप को रोका तो इसके अंदर 200 पेटी देसी शराब की भरी हुई थी. जब देशी शराब का परमिट जांचा गया तो (Liquor recovered from pickup in Hamirpur) परमिट कहीं और का था. पुलिस ने शराब को भी कब्जे में ले लिया है और चालक को भी कस्टडी में ले लिया है. चालक से पूछताछ जारी है, उसी आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण को दी 35 करोड़ रुपए की सौगात, 82 साल पहले धामी में हुए गोलीकांड को भी किया याद

CM Jairam Thakur in Baloh Dhami, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव बलोह धामी में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता करते हुए लगभग 35 करोड़ रुपये लागत की 10 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने भी अपने अस्तित्व के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और राज्य सरकार पूरे राज्य में 75 कार्यक्रम आयोजित करके इस आयोजन को भव्य तरीके से मना रही है.