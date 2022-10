हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम मतदाता में दिखा जोश, कहा: बूथ जाऊं या घर रहूं, लेकिन जरूर करूंगा वोट

देश के प्रथम मतदाता श्‍याम सरन नेगी हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर वोट डालने के लिए तैयार हैं. जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. (DC Kinnaur on Shyam Saran Negi) (Shyam Saran Negi Will Vote in Himachal Election) (Himachal assembly elections 2022)

टिकट बंटवारे में महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस समेत इन इकाइयों की अनदेखी, पार्टी में उठे बागवत के सुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस आज अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर सकती है. वहीं, इस बार कांग्रेस की कई इकाइयों की अनदेखी की गई है. जिससे पार्टी में बागवत के सुर उठने लगे हैं. इकाइयों की अनदेखी के बाद वे कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं. (Congress Ignored Many Units in HP for ticket) (Himachal Assembly Election 2022) (Himachal Congress Candidates List)

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन, 25 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

हिमाचल में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज अधिसूचना जारी करेगा, इसके साथ ही इन चुनावों के लिए नामांकन भी उम्मीदवार दाखिल कर सकेंगे. हिमाचल में 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को चुनावों का ऐलान किया था. हालांकि चुनावों का ऐलान होने के साथ ही हिमाचल में चुनावी आचार संहिता लग गई है. मगर अधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी होने के बाद ही राज्य के लिए चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी. उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे. नामांकन पत्रों की छंटनी 27 को होगी, जबकि 29 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे.

Himachal Assembly elections 2022: आज आएगी कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट, जारी हो सकती है सभी 68 सीटों की सूची

हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है. कांग्रेस द्वारा रविवार को 57 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी करने का ऐलान किया गया था, बाकायदा इसके लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मीडिया से जानकारी भी साझा की थी. लेकिन युवा कांग्रेस और अन्य नेताओं के विरोध के बाद फिलहाल कांग्रेस ने सूची होल्ड पर डाल दी है और अब आज सभी 68 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने की बात कही है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव: टिकट आवंटन को लेकर आज दिल्ली में BJP CEC की बैठक, मीटिंग में फाइनल होंगे नाम

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. अब राजनीतिक दल टिकट बंटवारे को लेकर जोर-शोर से मंथन में जुटे हैं. इसी कड़ी में आज दिल्ली में हिमाचल भाजपा की सीईसी की बैठक होने जा रही है. टिकटों के आवंटन को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. (BJP National President JP Nadda in CEC Meeting)

प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह की बढ़ेगी सुरक्षा, चुनाव आयोग ने डीजीपी को दिए निर्देश

हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की सुरक्षा बढ़ाने की कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक जारी किए हैं. इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखा है. एक दो दिनों के भीतर इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, नामांकन की तारीखों में बदलाव की उठाई मांग

सीपीआईएम के बाद अब कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नामांकन की तारीखों में बदलाव करने की अपील की है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन करने की तारीख तय की गई है, लेकिन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टियों की वजह से नामांकन (Himachal Congress letter to Election Commission) नहीं किए जा सकेंगे.

HP में UK वाली पॉलिटिकल ट्रिक: प्रत्याशियों के चयन के लिए BJP ने कार्यकर्ताओं से करवाया मतदान, दिल्ली पहुंची 'रायशुमारी' मतपेटियां

चुनावी तारीखों के ऐलान साथ ही भाजपा ने उतराखंड के 'कार्यकर्ता रायशुमारी' फार्मूले को हिमाचल में लागू कर दिया है. मिशन रिपीट (BJP Mission repeat in Himachal) के लिए भाजपा ने पड़ोसी राज्य में अपनाया सियासी टोटका हिमाचल में भी आजमाया है. पार्टी ने रविवार को प्रदेशभर के विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के चयन के लिए पदाधिकारियों से वोटिंग करवाई. बाद में इन 'रायशुमारी' मतपेटियां को हेलीकाॅप्टर के जरिये भाजपा मुख्यालय दिल्ली भेजा गया.

कांग्रेस को एक और झटका: इंटक प्रदेश अध्यक्ष बबलू पंडित BSP में शामिल, कांग्रेस पर लगाया शोषण का आरोप

हिमाचल प्रदेश में अगले माह विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में भाजपा-कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पार्टी के अपने ही लोग लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं. इसी कड़ी में प्रदेश इंटक अध्यक्ष बबलू पंडित (INTUC Himachal president Bablu Pandit) ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है.

हिमाचल में बनेगी AAP की सरकार, जनता का मिल रहा भारी समर्थन: हरजोत सिंह बैंस

आम आदमी पार्टी हिमाचल के प्रभारी बनने के बाद पहली बार शिमला पहुंचे हरजोत सिंह बैंस ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया की हिमाचल की जनता इस बार प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनाएगी. क्योंकि जनता सब जानती है कि भाजपा और कांग्रेस ने देवभूमि हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय ही किया है.(Harjot Bains On himachal election) (Aam Aadmi Party Himachal)

ये भी पढ़ें: भोरंज में महिला बीजेपी विधायक के पति पर तबादले की एवज में 1 लाख रुपये लेने के आरोप, वीडियो वायरल