BJP SC Morcha Program: सुरेश कश्यप का आरोप- कांग्रेस ने एससी समुदाय को वोट बैंक के तौर पर किया इस्तेमाल

हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन राजधानी धर्मशाला के इंदौरा में आज भाजपा एससी मोर्चा का सम्मेलन (BJP SC Morcha Program in Indora) आयोजित किया गया. जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को हमेशा से ही एससी समुदाय को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप (Suresh Kashyap on Congress) लगाए.

हिमाचल में 80 वर्ष से अधिक आयु के 122093 मतदाता, चुनाव आयोग करेगा सभी को सम्मानित

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में चुनाव आयोग 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को सम्मानित करेगा राज्य में इस समय 80 वर्ष से अधिक आयु के 1 लाख 22 हजार 93 मतदाता हैं. वही, 100 साल से अधिक आयु के 1190 वोटर्स हैं. निर्वाचन आयोग इन सभी को सम्मानित करेगा. जिला कांगड़ा की सुलह सीट पर सबसे अधिक 2936 वोट्स हैं. फतेहपुर सीट पर 72 शतायु मतदाता हैं. (Voters above the age of 100 years in Himachal)



सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवारों की फर्जी सूची वायरल, साइबर क्राइम में शिकायत करेगी कांग्रेस

हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कम मच गया है. सोशल मीडिया पर लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा कांग्रेस के नेताओं को फोन किए जा रहे हैं. हालांकि कांग्रेस ने इस लिस्ट को फर्जी करार (Fake list of Himachal Congress candidates) दिया है और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है.

जब-जब सत्ता छूटती है, तब-तब कांग्रेस टूटती है, सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर करारा हमला

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर करारा हमला किया. उन्होंने महंगाई पर जहां देश की स्थिति को दूसरे देशों की तुलना में बेहतर बताया. वहीं, कहा कि भाजपा कैडर आधारित पार्टी और 1951 से लेकर अब तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ. (Sudhanshu Trivedi press conference in Shimla)

हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों के साथ भद्दा मजाक कर रही जयराम सरकार: विजेंद्र मेहरा

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) एवं रोजगार निगम में मर्ज करने के निर्णय को आउटसोर्स कर्मियों के साथ भद्दा मजाक करार दिया (Vijender Mehra targets govt) है व इसे शोषणकारी व्यवस्था करार दिया है. सीटू ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह प्रदेश के चालीस हजार आउटसोर्स कर्मियों की आंखों में धूल झोंकना बंद करें व इनके लिए ठोस नीति बनाकर इन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे.

Hansraj Viral Audio: AAP ने भाजपा पर लगाए गुंडागर्दी के आरोप, विधानसभा उपाध्यक्ष से मांगा इस्तीफा

हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हंसराज (Himachal Assembly Deputy Speaker Hansraj) का एक ऑडियो वायरल (BJP MLA Hansraj viral audio) होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन पर निशाना साधा है. AAP ने हंसराज से उनके इस्तीफे की मांग (Surjeet Thakur on Hansraj viral audio) की है.

मीनाक्षी लेखी ने मां शूलिनी के किए दर्शन, कहा- हिमाचली बेहद समझदार होते हैं, उन्हें पता विकास कौन कर रहा

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhan Sabha Election 2022) को लेकर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज सोलन (Meenakashi Lekhi Solan Tour) पहुंची. महिला सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले मीनाक्षी लेखी ने माता शूलिनी मंदिर में पूजा -अर्चना की. (Meenakashi Lekhi visit Shoolini Temple)

युवा कांग्रेस नेताओं की टिकट में अनदेखी पर देंगे सामूहिक इस्तीफा: जयवर्धन खुराना

हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ. युवा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है. हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रशासनिक महासचिव जयवर्धन खुराना ने प्रेस नोट जारी कर युवा कांग्रेस के नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाकर सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है.(Youth Congress unhappy with ticket allocation)

करसोग में फूड सेफ्टी ऑफिसर की छापेमारी, भरे दूध, दही और मिठाइयों के सैंपल

फेस्टिवल सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा विंग ने शुक्रवार को जिला मंडी के उपमंडल करसोग में ढाबों सहित दुकानों में छापेमारी की (Food Safety wing take Food samples in karsog). इस दौरान टीम ने कई दुकानों का निरीक्षण किया और घी, तेल, दूध, दही, हल्दी नमकीन, सहित मिठाइयों के सैंपल (Food Safety Officer raid in Karsog Shops) भरे.

शिमला: कार में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

शिमला के टूटीकंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ (Dead Body Found in Tutikandi) है. जिसे पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेजा गया है. वहीं, रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता लग पाएगा.

बजौरा में 27 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार, एक सप्ताह में तीसरा नशा तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे

नशा तस्करी के खिलाफ कुल्लू पुलिस की मुहिम (Drugs smuggling in Kullu) रंग लाती नजर आ रही है. आए दिन कुल्लू पुलिस की टीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रही है. इसी कड़ी में बजौरा में नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 27 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है. पुलिस की टीम ने 1 सप्ताह में तीसरे नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस ने हेरोइन को अपने कब्जे में ले लिया है. (youth arrested with 27 grams heroin in Bajaura)

ये भी पढ़ें: चमत्कार! शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक ऐसा हवन कुंड जो कभी नहीं होता खाली, न ही किया जाता है साफ