हिमाचल में बिना छात्रों के सूने पड़े हैं 27 प्राइमरी व 3 मिडिल स्कूल भवन, दस अन्य स्कूलों में खाली हैं दर्जनों कमरे

शून्य नामांकन के कारण हिमाचल प्रदेश के 27 प्राइमरी स्कूल के भवन सूने हैं. इसी तरह मिडिल स्कूल के तीन भवन भी शून्य नामांकन के कारण प्रयोग में नहीं हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के भवनों के दर्जनों कमरे विभिन्न कारणों से प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं.यहां पढ़ें पूरी खबर..

ओल्ड पेंशन स्कीम पर सदन में हंगामा, 5 मिनट तक स्थगित रही कार्यवाही

हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme in himachal) को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि आप चिल्ला-चिल्ला कर अपनी बात कहते हैं, लेकिन संयम का प्रयोग नहीं करते. उन्होंने कहा कि कहा कि हम स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हैं, विपक्ष संयम की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है. साथ ही उन्होंने विपक्ष (CM Jairam thakur on Congress) कर्मचारियों को उकसा रहे हैं. इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

कांग्रेस विधायक आशा कुमारी का बड़ा बयान, सरकार बनने पर सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को मिलेगी स्वीकृति

हिमाचल विधानसभा बजट सत्र (Himachal assembly budget session) के दौरान विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आशा कुमारी ने कहा कि उनकी पट्टिका के साथ ही मुख्यमंत्री की पट्टिका लगा दी जा रही है, जबकि उसका उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है. आशा कुमारी ने कहा कि ग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कैबिनेट की जो भी पहली बैठक होगी, उसमें जो पहला मामला होगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension scheme in Himachal) की बहाली को लेकर होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर..

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में इंडियन 'मोनालिसा' की पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र

इस बार मंडी शिवरात्रि महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध चित्र शैली 'बणी-ठणी' का एक स्टॉल विभागीय प्रदर्शनों के पंडाल में लगाया है. इन पेंटिंग्स में भारतीय मोनालिसा की पेंटिंग भी है (Indian Monalisa Painting IN Mandi) जो कि किशनगढ़ के राजाओं के पुराने डॉक्यूमेंट्स पर तैयार की गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

आज है विश्व वन्यजीव दिवस, जानें इतिहास और थीम बस एक क्लिक पर...

हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है. विश्व वन्यजीव दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना (world wildlife day 2022) है. इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम 'पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना' (Recovering Key Species For Ecosystem Restoration) रखी गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

हुनरबाज शो में धमाल मचाने वाले पुलिस के कलाकार पहुंचे बिलासपुर, जनता से किया ये वादा

देश के एक निजी टीवी चैनल के रियलिटी शो (himachal police band team) हुनरबाज देश की शान में धूम मचाने वाले हिमाचल पुलिस बैंड हॉरमनी ऑफ द पाइंस के कलाकार वीरवार को बिलासपुर पहुंचे. बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए टीम प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी एक दिन वह और उनकी टीम इन मुकाम पर पहुंचेंगी. उन्होंने बताया कि अगला शो उनका फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ होने जा रहा है जो उनके और टीम के साथ एक बहुत बड़ी बात है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Women's Day Special: मिलिए दिल्ली पुलिस की शान इन महिला कर्मचारियों से...

दिल्ली पुलिस द्वारा ऑपेरशन मिलाप के तहत मेट्रो के आईएनए थाने में तैनात हवलदार सीमा और जनकपुरी थाने में तैनात सिपाही ने इस ऑपेरशन को कामयाब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 140 से ज्यादा बच्चों को तलाशकर उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

यूक्रेन में फंसे हमीरपुर के छात्र की मदद के लिए ट्वीट किया तो बैन हो गया अकाउंट, जानें क्या है पूरा मामला

यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज (Ukraine-Russia War) आठवां दिन है. हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं. कई भारतीय छात्र वहां फंसे हैं. हिमाचल के भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं. ऐसे में परिजन बार-बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को वहां से वापस लाया जाए. यूक्रेन में फंसे हमीरपुर जिले के अनन्य शर्मा की मदद के लिए जब पीएमओ तथा केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के टि्वटर हैंडल को टैग किया गया तो 1 घंटे के बाद टि्वटर हैंडल बैन हो गया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

खुद अपने इलाज को तरस रहा है बठाहड़ का स्वास्थ्य उपकेंद्र, महीनों से लटक रहा ताला

हिमाचल के आखिरी छोर तक विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं (health facilities in kullu) पहुंचाने का प्रदेश सरकार का दावा खोखला नजर आ रहा है. पर्यटन नगरी कुल्लू की तीर्थन घाटी (tirthan valley of kullu) में दुर्गम ग्राम पंचायतों के करीब 7 हजार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए बठाहड़ में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला गया था, लेकिन यहां उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है. ऐसे में यहां के लोगों को 90 किमी दूर कुल्लू का रुख करना पड़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में 19 वर्षीय युवती की हत्या! 12 दिन से थी लापता

सिरमौर जिले की कालाअंब पुलिस ने आज वीरवार को पालियों के बांसावाली जंगल से 12 दिन से लापता 19 वर्षीय युवती का शव बरामद किया (dead body found in sirmaur) है. मामले की पुष्टि एएसपी सिरमौर ने की है. एएसपी ने बताया कि मामला हत्या का लग रहा है. ऐसे में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया (ASP SIRMAUR ON MURDER CASE) गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर..



