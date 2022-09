सोलन: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) के मद्देनजर सोलन में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया (Surjit Singh Thakur press conference in solan) गया. प्रेस वार्ता में उन्होंने जमकर प्रदेश की जयराम सरकार पर जुबानी हमले (Surjit Singh Thakur on himachal BJP Govt) किए. सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार इन दिनों हिमाचल प्रदेश की जनता को कर्ज के बोझ में डुबोकर रैली आयोजित कर रही है. Surjit Singh Thakur on Himachal debt

सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि प्रदेश के विकास के लिए भाजपा सरकार ने कोई विकास किया है तो उसे जनता के सामने रखें कि किस क्षेत्र में उनके द्वारा विकास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आजतक प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में होड़ लगी रही है कि कौन कितना ज्यादा कर्ज ले सकता (Surjit Singh Thakur on Himachal debt) है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन यह सरकारी कार्यक्रम कम और राजनीतिक रैलियां ज्यादा लग रही हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है.

सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा सड़कों पर बहाकर बड़े-बड़े टेंट लगाकर जयराम सरकार रैलियां कर रही है. हिमाचल प्रदेश की जनता को जयराम सरकार ने 21,536 करोड़ रुपए का कर्जा दिया है. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से ज्यादा भाजपा 2390 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, लेकिन इस कर्जे से कैसे प्रदेश को उबारना है इसका ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है. सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस और भाजपा का शासन रहा है लेकिन प्रदेश का विकास करवाने में दोनों ही पार्टियां नाकाम रही है. himachal debt

उन्होंने कहा कि आजतक प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में होड़ लगी रही है कौन सबसे ज्यादा ले लोन ले सकता (Surjit Singh Thakur on congress) है. इसकी होड़ में इन दोनों पार्टियों में अव्वल भाजपा की सरकार रही है. सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि प्रदेश में आम आदमी पार्टी सत्तासीन होती है तो सबसे पहला काम प्रदेश को कर्ज से उबारने का किया जाएगा. वहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में कार्य किया जा रहा है उसी तर्ज पर हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी विकास करेगी.



