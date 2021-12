सोलन: जिले के निजी डेंटल कॉलेज (solan private dental college)में शिक्षकों की कमी पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन (Demonstration of dental students in Solan)जारी है.आज डीसी कार्यालय बाहर निजी डेंटल कॉलेज के छात्रों ने अपना विरोध जताया. इस मौके पर एसएफआई की जिला इकाई ने भी इस विरोध प्रदर्शन में(SFI support to students in Solan) डेंटल कॉलेज के छात्रों का साथ दिया. पोस्टरों के माध्यम से डेंटल कॉलेज के छात्रों ने अपने हक की बात करते जाहिर की,और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए डेंटल कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि उनके कॉलेज में पिछले काफी समय से स्टाफ और टीचरों की कमी, जिसको कॉलेज प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा .





उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बीते दिनों की गई हड़ताल के बाद हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने भी कॉलेज का दौरा किया था और छात्रों की बात को सुना था. वहीं ,आयोग द्वारा प्रबंधन से शिक्षकों की कमी को लेकर भी बात की थी. वहीं, 15 दिन के भीतर खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर आज वे आज प्रशासन के पास पहुंचे. ताकि 15 दिन के भीतर शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए. वहीं ,जो छात्रों को स्टायफंड मिलता वो भी दिया जाए. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी बच्चों द्वारा कॉलेज में अपनी सेवाएं दी गई ,लेकिन उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा. उन्होंने कहा कि वे भी कॉलेज का भला चाहते है ,ताकि एजुकेशन क्वालिटी में सुधार लाया जा सके.



वहींं, दूसरी तरफ एसएफआई जिला सचिव वंशिका ने कहा कि प्रदेश में अक्सर निजी विवि पढ़ने वाले छात्रों से भारी भरकम फीस लेते, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती. उन्होंने कहा कि जिले के निजी डेंटल कॉलेज में भी छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द छात्रों की मांगों पर ध्यान दिया जाए.

बता दें कि जिले के निजी डेंटल में लगातार छात्र शिक्षकों और स्टाफ की कमी को लेकर विरोध जा रहे, बीते दिनों छात्रों द्वारा कॉलेज परिसर में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी की गई थी, जिसमे कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे. जिसमें छात्रों और शिक्षकों की बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. वहीं, इस वीडियो के आधार पर हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने भी कॉलेज परिसर में आकर छात्रों और प्रबंधन की बातों को सुनकर 15 दिनों के भीतर प्रबंधन को शिक्षकों और स्टाफ की कमी दूर करने की बात कही थी.

