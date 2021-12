सोलन: हिमाचल पुलिस की नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम लगातार जारी है (himachal Polices drug addiction campaign). इसी के तहत सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने कुम्हारहट्टी नाहन रोड़ पर हरियाणा के 4 युवकों से 940 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है (Solan police recovered charas). पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार सोलन पुलिस की एसआईयू टीम गश्त के दौरान कुम्हारहट्टी नाहन रोड़ पर थी (youth getting drug addict). इस दौरान हरियाणा नबंर की गाड़ी में सवार 4 युवकों से 940 ग्राम चरस बरामद की है (solan police arrested haryana people). वहीं, चारों युवक की पहचान हरियाणा निवासी सन्नी (25 वर्ष), विनोद (41 वर्ष), महावीर चौहान (42 वर्ष), गीता राम (45 वर्ष) के रूप में हुई है (solan police recovered charas).



वहीं, एएसपी सोलन अशोक वर्मा (ASP Solan Ashok Verma) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन पुलिस की नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम लगातार जारी है (himachal Police drug addiction campaign). जिसके तहत कुम्हारहट्टी नाहन रोड़ पर एसआईयू टीम ने हरियाणा के रहने वाले 4 युवकों से 940 ग्राम बरामद की है (drug suppliers arrested in solan). उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.

