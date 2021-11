सोलन: हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण (Himachal Pradesh Sanitation Survey) में दूसरे पायदान पर आने के बाद नगर निगम सोलन (Municipal Corporation Solan) ने अब स्वच्छता के क्षेत्र में पहले पायदान पर आने के लिए कमर कस ली है. शहर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने (to improve cleanliness) और लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने ( provide better facilities to the people) के लिए नगर निगम सोलन प्रयासरत है. इसी के चलते वीरवार को नगर निगम आयुक्त (municipal commissioner) ने शहर के विभिन्न पार्कों और शौचालयों (Various parks and toilets) का औचक निरीक्षण (surprise check) किया.



नगर निगम आयुक्त एल आर वर्मा (Municipal Commissioner L R Verma) ने मीडिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश में सोलन नगर निगम (Municipal Corporation Solan) स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नम्बर पर आया है जिसके लिए सोलनवासी बधाई के पात्र हैं. उन्होंने कहा कि नगर निगम आने वाले समय में पहले पायदान पर स्वच्छता के क्षेत्र में हो इसके लिए शहर के विभिन्न पार्कों और शौचालयों का निरीक्षण (Inspection of parks and toilets) किया गया है. उन्होंने कहा कि शहर के कई शौचालय ऐसे है जहां पर सफाई व्यवस्था को सुधारने की आवश्यक्ता (need to improve cleanliness) है और इसके लिए नगर निगम कार्य कर रहा है.

वीडियो.

वहीं दूसरी ओर व्यापार मंडल के प्रधान कुशल जेठी (Kushal Jethi, Vyapar mandal pradhan) ने भी शहर के अप्पर बाजार में बने शौचालय की दुर्दशा के बारे में नगर निगम के कमिश्नर को अवगत करवाया, कुशल जेठी (Kushal Jethi) ने कहा कि शहर के अप्पर बाजार में पार्क और शौचालय (park and toilet) की स्थिति को नगर निगम द्वारा सुधारा जाए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके.

