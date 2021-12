सोलन : सोमवार को सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान हिमाचल प्रदेश भारत रत्न बाबा साहेब डॉ .भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस(Program in Solan on Ambedkar) एवं आजादी के अमृत महोत्सव पर संगोष्ठी(Seminar on Sunday in Solan) आयोजित होगी. इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना मौजूद रहेंगे. पूर्व सांसद लोकसभा और अनुसूचित जाति आयोग हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि संस्था बाबा साहेब के जन्मदिवस और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करती है.

इस साल भी उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉ .भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर सोलन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में वर्तमान राजनैतिक व सामाजिक परिपेक्ष्य में डॉ. भीमराव अंबेडक और संविधान पर संगोष्ठी (Seminar on Constitution in Solan)का आयोजन भी किया जाएगा ,जिसमे प्रदेश भर के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में भाजपा नेता, राजनीतिक और धार्मिक लोगों के साथ-साथ बुद्धिजीवी और अध्यापकों समेत अधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे.

