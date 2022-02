3rd Day Of Russia-Ukraine War : यूक्रेन की राजधानी पर हमला, दहल उठा कीव

रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शुक्रवार को हमला शुरू कर दिया (Russian attacks on Ukrainian cities continue). सरकारी इमारतों के निकट गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं. रूस की इस कार्रवाई से यूरोप में व्यापक युद्ध की आशंका पैदा हो गई है वहीं उसे रोकने के लिए दुनियाभर में प्रयास भी शुरू हो गए हैं. इससे इस बात के भी संकेत बढ़ रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदमिर जेलेंस्की ने पश्चिमी ताकतों से अनुरोध किया है कि वे रूस की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए जल्दी काम करें और यूक्रेन की सैन्य मदद करें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

एअर इंडिया का विमान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए बुखारेस्ट रवाना

यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं जिनमें ज्यादातर विद्यार्थी हैं (20,000 Indians are stranded in ukraine). वहीं, एअर इंडिया के एक विमान ने रूस के आक्रमण के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के वास्ते रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के लिए आद सुबह मुंबई हवाईअड्डे से उड़ान भरी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दावों पर सवाल! करसोग के इस स्कूल में सुविधाओं का अभाव, बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी (cm jairam home district mandi) के उपमंडल करसोग स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खील (government school mandi) में सुविधाओं का अभाव है. शिमला-करसोग मुख्य मार्ग (shimla karsog main road) पर तहसील मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खील में 7 कक्षाओं को चलाने के लिए केवल 4 कमरें हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश न करें कर्मचारी, नियमानुसार होगी कार्रवाई: CM जयराम ठाकुर

हिमाचल सरकार ने प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए धरने प्रदर्शनों (Employees protesting in Himachal) पर सख्त आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका वेतन भी काटा जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कौल सिंह ठाकुर और प्रकाश चौधरी ने आश्रय को दी नसीहत- प्रतिभा सिंह की बात का न मानें बुरा, हाईकमान करेगा टिकटों का फैसला

सांसद प्रतिभा सिंह और आश्रय शर्मा के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने (Pc in Mandi of Kaul Singh Thakur) आश्रय शर्मा को नसीहत दी है कि सांसद को इस बात का पता है कि चुनावों के दौरान किसने उनके लिए काम किया और किसने नहीं. जब टिकटों की बात आएगी तो पार्टी हाईकमान सांसद की राय जरूर लेगी और उस वक्त काम करने वालों की ही बात होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

IPS अधिकारी अरविंद नेगी के मामले में हो सीबीआई जांच, कांग्रेस के तीन विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी (IPS officer Arvind Negi) के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठी है. कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने इस को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखा है और इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग उठाई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: आज इन राज्यों में बारिश के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड

हिमाचल प्रदेश में (weather update of himachal) बारिश और बर्फबारी (rain in hp) की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) का दौर जारी रहेगा, जबकि 27 से मौसम साफ होने के आसार है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

धर्मशाला में आयोजित होने वाले टी-20 मैचों को लेकर दोनों टीमें पहुंची धर्मशाला, HPCA ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम (Dharamshala Cricket Stadium) में होने जा रहे टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह भरा हुआ है. वहीं, मैच के लिए शुक्रवार को दोनों टीमें कांगड़ा पहुंच चुकी हैं. खिलाड़ियों के धर्मशाला पहुंचने पर एचपीसीए ने गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत (India and Sri Lanka Team reached Dharamshala ) किया. शनिवार शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंडीगढ़ भूतिया बंगला: सालों पहले घर में कैद हुए रिटायर्ड मेजर और उनकी बेटी, पुलिस ने किया रेस्क्यू

चंडीगढ़ के सेक्टर-36 के हाउस नंबर 1588 में 94 वर्षीय रिटायर्ड मेजर हरचरण सिंह और 58 वर्षीय उनकी बेटी जीवजोत बेहद अजीब हालत में मिले हैं. दरअसल इन दोनों ने खुद को कई साल पहले इस घर में कैद कर (bhootiya bungalow in chandigarh) लिया था. हालांकि पुलिस ने अब दोनों का रेस्क्यू कर लिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

यूक्रेन के बंकर से हिमाचल के छात्रों ने लगाई मदद की गुहार, परिजन बोले बच्चों को वापस लाओ सरकार

यूक्रेन और रूस के युद्ध की डरावनी तस्वीरें सामने (situation in Ukraine is worse) आने लगी हैं. वहीं, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को पिछले कल ही हॉस्टल से बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है. ऐसे में माइनस 4 डिग्री में हिमाचल के कई छात्र बंकर में रहने को मजबूर हैं. फोन पर बातचीत में हमीरपुर के अनन्य शर्मा ने अपने परिजनों को बताया कि माइनस 4 डिग्री में वह बेहद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

