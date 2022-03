ऑपरेशन गंगा: सिंधिया ने रोमानिया में राजदूत से की मुलाकात, निकासी के मुद्दों पर की चर्चा

यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने को लेकर 'ऑपरेशन गंगा' पूरे जोरों पर पर है(OperationGanga in full gear) . इसी सिलसिले में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोमानिया में भारतीय राजदूत से मुलाकात की और उनसे भारतीयों के निकासी को लेकर चर्चा की (Scindia discuss operational issues for evacuation). यहांं पढ़ें पूरी खबर...

यूक्रेन पर रूसी हमले में भारतीय छात्र की मौत पर टूटे फरहान अख्तर, सरकार से की ये अपील

यूक्रेन पर रूसी हमले में मारे गये एक भारतीय छात्र की मौत पर एक्टर फरहान अख्तर ने दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कर यह अपील की है. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

बुखारेस्ट से 218 भारतीयों को लेकर नयी दिल्ली पहुंचा विशेष विमान

'ऑपरेशन गंगा' के तहत नौवीं उड़ान यूक्रेन में फंसे 218 भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर मंगलवार देर रात नयी दिल्ली पहुंची (Special plane arrived in New Delhi). यहांं पढ़ें पूरी खबर...

Ukraine-Russia War: यूक्रेन में फंसे हैं हिमाचल के छात्र, लेकिन आगे क्या होगा मालूम नहीं...

शिमला की छात्रा अनुष्का कुठियाला, अदिति और मंडी जिले के करसोग के छात्र शिवांश सहित कई छात्र-छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं. व्हाट्सएप के जरिये इन विद्यार्थियों की बीच-बीच में परिजनों से बात होती है. मदद के इंतजार में (Russia Ukraine Crisis) 24 फरवरी से ये अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए थे. इंतजार से थक-हारकर इन्होंने खुद ही हिम्मत (Himachal students trapped in Ukraine) जुटाकर बाहर निकलने की योजना बनाई. मगर बच्चों का वतन लौटने का रास्ता इतना आसान नहीं है. लबीब में सुबह छह बजे ट्रेन पहुंचेगी. उसके बाद बच्चों को यह भी मालूम नहीं कि आगे उन्हें कैसे जहाज मिलेगा. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

राज्यसभा सांसद के चयन पर चौंका सकती है भाजपा हाईकमान, हिमाचल में संभव है सियासी फेरबदल

बजट सत्र के (Himachal vidhan sabha budget session) बाद राज्यसभा में हिमाचल से एक और सीट खाली होगी. कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने (Congress leader Anand Sharma) जा रहा है. हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार है और पार्टी को सदन में अच्छा खासा बहुमत है. इस बार राज्यसभा से तीनों सांसद भाजपा के होंगे. जेपी नड्डा और इंदु गोस्वामी के बाद तीसरा नाम कौन होगा, इसे लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में अगले 3 सालों में 15 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा- परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह

हिमाचल प्रदेश में अगले तीन सालों में 15 फीसदी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा. परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Electric Vehicle Policy in himachal) की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी विशेष बल मिलता है, क्योंकि इनके प्रयोग से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: उत्तर भारत में बढ़ने लगा पारा, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल में एक बार फिर से मौसम करवट (weather update of himachal) बदलने वाला है. प्रदेश में आगामी दो दिन बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) हो सकती है. 2 और 3 मार्च को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

देव ध्वनियों से गुंजायमान हुई छोटी काशी मंडी, मंडी अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए पहुंचे कई देवी-देवता

छोटी काशी मंडी में (choti kashi Mandi) अब देवी देवताओं के आगमन और देव ध्वनियों से गुंजायमान हो गई है. मंगलवार को 150 के करीब देवी देवता शिवरात्रि महोत्सव (Mandi Shivratri Fair) की शोभा बढ़ाने के लिए छोटी काशी में पहुंच गए हैं. वहीं, बीते रोज 7 देवी- देवता महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहले ही पहुंचे चुके हैं. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

Himachal GST collection: हिमाचल के जीएसटी संग्रह में 17 प्रतिशत की वृद्धि

हिमाचल प्रदेश में पिछले एक साल के दौरान जीएसटी संग्रह में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज (Himachal GST collection) की गई है. फरवरी, 2022 में हिमाचल प्रदेश में जीएसटी संग्रह 322.41 करोड़ रुपये रहा, जो फरवरी, 2021 में 276.74 करोड़ रुपये था. वर्तमान वित्त वर्ष में फरवरी, 2022 तक संचयी जीएसटी संग्रह 3826.76 करोड़ रुपये जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2856.11 करोड़ रुपये था. यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर के रुश्कुलंग गांव में शिवरात्रि पर होता है मुखौटा नृत्य, ये हैं परंपरा

किन्नौर जिले के पूह उपमंडल के रुश्कुलंग गांव में मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर अनोखी परंपरा की झलक देखने (Shivratri in Rushkalang village of Kinnaur) को मिली. सैकड़ों वर्षों से यहां पर शिवरात्रि के अवसर पर यहां के लोग पारम्परिक वेशभूषा पहनकर भगवान शिव को खुश करने की मान्यताओं अनुसार मुखौटा नृत्य (Mask dance on Shivratri) के साथ-साथ पूजा पाठ भी किया जाता है. हर साल ऐसे ही यहां पर लोग पारंपरा के अनुसार शिवरात्रि मनाते हैं. यहांं पढ़ें पूरी खबर...

