शिमला में प्रदर्शन: देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर सहित 3 लोग गिरफ्तार

देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर सहित उनके दो साथियों मदन ठाकुर व दीपक चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इन पर दो अलग अलग मामले दर्ज किए हैं. पहले मामले के तहत आईपीसी की धारा 307 (हत्‍या का प्रयास) भी लगाई गई है. ऐसी सूचना है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस जवानों पर हमले के कारण ये धारा लगाई गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम ठाकुर को मिली थी मूंछ सफाचट करने की सलाह, समर्थकों ने कहा था: जितने भी नेता बने सीएम, नहीं रखते थे मूंछ

ईटीवी भारत की खास सीरीज 'किस्सा सियासत का' में आज हम एक किस्सा लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे. बात सीएम जयराम ठाकुर से जुड़ी है जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं. जब साढ़े चार साल पहले जब भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में तो आई, लेकिन सीएम पद के लिए किसी का नाम तय नहीं हुआ था. जयराम ठाकुर का नाम सबसे आगे चल रहा था. इसी बीच एक समर्थक के मन में ये विचार आया कि अब तक जितने भी नेता सीएम बने हैं, वे मूंछ नहीं रखते थे. टोटकों में भरोसा रखने वाले कुछ समर्थकों ने जयराम ठाकुर को सलाह दी कि वे भी अपनी मूंछें सफाचट कर लें...इस पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया क्या थी आइए जानते हैं...यहां पढ़ें पूरी खबर...

इस बार होलिका दहन में है भद्रा का साया, जाने होलिका दहन का शुभ समय

खुशियों की फुहार का पर्व होली, 18 मार्च को खेली जाएगी. वहीं 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा. इस बार होलिका दहन में भद्रा का साया है. ऐसे में भद्रा काल कब से कब तक है, इस बार की होली आपके लिए क्या खास लेकर आ रही है, आइये जानते हैं ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास और सुभेश शर्मन जी से. यहां पढ़ें पूरी खबर...

133 सालों में प्रवेश कर रहा बिलासपुर का नलवाड़ी मेला, कुश्तियों में पाकिस्तान से आते थे पहलवान

बिलासपुर का नलवाड़ी मेला इस वर्ष 133वें साल में प्रवेश करने जा रहा (Nalwari Fair of Bilaspur) है, लेकिन आधुनिकता के चलते नलवाड़ी मेले का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है. 60 के दशक में नलवाड़ी मेला सांडू मैदान में राजा के आदेशों के मुताबिक चलता था. किसी समय उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेलों में बिलासपुर का नलवाड़ मेला होता था, लेकिन अब ये मेला अपना वास्तविक स्वरूप खो चुका है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Gold-Silver Rate: आज सोने और चांदी के दाम में कितना हुआ बदलाव, जानिए यहां

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. आज शिमला में 22 कैरेट सोने के दाम 48,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 24 कैरेट सोने के दाम 51,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, आज चांदी 723 रुपये प्रति 10 ग्राम है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भारतीय सेना के टॉप कमांडर के समक्ष उठी थी हिमालयन रेजीमेंट की मांग, अनसुनी है 1160 गैलेंट्री अवार्ड वाले हिमाचल की पुकार

छोटे पहाड़ी राज्य में शौर्य की परंपरा निरंतर मजबूत होती चली आ रही है. हिमाचल के सैन्य अफसरों व जांबाजों ने युद्ध के मैदान और अन्य बहादुरी की कहानियों को साकार रूप देते हुए 1160 से अधिक शौर्य सम्मान हासिल किए हैं. ऐसे में हिमालयन रेजीमेंट की मांग (Demand for Himalayan regiment) एक बार फिर से उठने लगी है. पहले भी विभिन्न अवसरों पर हिमाचल की ओऱ से केंद्र सरकार के समक्ष ये आग्रह किया गया कि पहाड़ के युवाओं के सेना में जाने के उत्साह को देखते हुए हिमालयन रेजीमेंट का गठन होना चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राजा और प्रजा ने ली भगवान की परीक्षा तो कान्हा ने दिखाया चमत्कार, मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर में साक्षात प्रमाण

रंगों के उत्सव होली का हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर में अपना एक विशेष (Holi of Sujanpur)महत्व है. हिमाचल के सुजानपुर की होली देशभर में विख्यात है. दूरदराज से लोग यहां होली खेलने के लिए आते हैं.यह मेला 15 से 18 मार्च तक मनाया जा रहा है. राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर(National level Holi festival in Sujanpur) और यहां स्थित मुरली मनोहर मंदिर का विशेष नाता (Murli Manohar Temple of Sujanpur)है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गोवा CM की रेस में है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ?, PM मोदी-अमित शाह से मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा में चल रही सियासी हलचल में भी उनका नाम आ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में 2989 करोड़ से अधिक के निवेश के 24 प्रस्ताव मंजूर, 5610 युवाओं को मिलेगा रोजगार

हिमाचल सरकार ने 2989 करोड़ से अधिक के 24 निवेश प्रस्ताव मंजूर किये हैं. बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 22वीं बैठक में ये मंजूरी दी गई. बैठक में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी. इनमें 2989.44 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 5610 लोगों को रोजगार मिलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें किया जा रहा प्रताड़ित: विजेंद्र मेहरा

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने, उन पर मुकदमे लादने, उनके तबादले करने व अन्य सभी प्रकार के उत्पीड़न की कड़ी निंदा (Vijender Mehra Allegation on Jairam Government) की है. सीटू ने इसे तानाशाही करार दिया है. इसके साथ ही सीटू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों के उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी तो प्रदेश के मजदूर व कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

