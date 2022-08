कसौली/सोलन: कालका-शिमला नेशनल हाइवे पांच पर तीन ट्रकों के (Road accident in Solan) लेदर गर्म होने से स्टेयरिंग फेल हो गए. इसके चलते ट्रक एक दूसरे से टक्करा गए. जबकि एक ट्रक बस के पिछली ओर टकरा गया. इससे (Three Truck And Bus Collision In Parwanoo ) बस में सवार एक महिला को हल्की चोटें आई हैं, जिसे तुरंत ईएसआई अस्पताल परवाणू ले जाया गया. जहां पर महिला का उपचार चला हुआ है. हादसे के बाद टीटीआर में करीब तीन किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा. वहीं, सूचना के बाद परवाणू पुलिस मौके पर पहुंची.

जानकारी के अनुसार तीनों ट्रक और बस शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे. इस दौरान सेब से लदा एक ट्रक का लेदर गर्म हो गया. इससे उतराई में ट्रक की ब्रेक नहीं लगी और आगे चल रहे ट्रक से टक्कर हो गई. ऐसा होने पर दूसरे ट्रक का स्टेयरिंग फेल हो गया. इसके बाद दोनों ट्रक सड़क पर ही खड़े हो गए. थोड़ी देर बाद फिर शिमला से चंडीगढ़ जा रहे ट्रक की ब्रेक फेल हुई और ये ट्रक एक बस के पिछली ओर टकराने के बाद पहाड़ी से जाकर टकरा गया.

तीन ट्रकों और बस के टकराने के बाद यहां जाम लग गया. इसके बाद इसकी (Three Truck And Bus Collision In Parwanoo ) सूचना पुलिस थाना परवाणू को दी गई. जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस टीम पहुंची और बस में घायल एक यात्री को ईएसआई अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया.

उधर, पुलिस थाना प्रभारी परवाणू दयाराम ठाकुर ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने और लेदर गर्म होने से ये हादसे हुए हैं. पुलिस टीम मौके पर है. यातायात सुचारू किया गया है. बस में एक सवारी को चोटें आई है. जिसे अस्पताल इलाज के लिए भर्ती किया गया है. अन्य सवारियां सुरक्षित हैं, जिन्हें दूसरी बस में गंतव्य स्थानों की ओर भेज दिया गया है.

