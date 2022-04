सोलन: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. रोजाना प्रदेश की विभिन्न जगहों से सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला सोलन जिले से सामने आया है. बता दें कि सोलन के ओछघाट में पंजाब रोडवेज की बस और कार आपस में टक्करा गए.

हादसे के दौरान कार में (bus and car collide in Oachghat) एक ही परिवार के चार सदस्य मौजूद थे. जिसमें कार चालक समेत एक महिला और दो छोटे बच्चे शामिल है. कार चालक को थोड़ी चोटें आई हैं वहीं, बाकि सदस्य सुरक्षित हैं. कार चालक को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज के लिए लाया गया है. जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है. पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.



जानकारी के अनुसार कार सोलन से कुपवी की ओर जा रही थी (bus and car collide in Oachghat) और पंजाब रोडवेज की बस बड़ू साहिब से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी. तभी अचानक मोड़ पर कार और बस की टक्कर हो गई. गनीमत यह रही कि जब कार की टक्कर हुई तब कार के एयर बैग खुल गए. जिसके चलते चालक को अधिक चोटें नहीं आई. अगर कार में एयर बैग नहीं होते तो चालक गंभीर रूप से घायल हो सकता था. घायलों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल सोलन (Regional Hospital Solan) में चल रहा है. वहीं, एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

ये भी पढे़ं: ऊना में सड़क हादसा: ट्रक पलटने से 12 मजदूर घायल, 2 को किया गया PGI रेफर