सोलन: कांग्रेस विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में प्रेसवार्ता का आयोजन (MLA Dhaniram Shandil in Solan) किया. इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या पर चिंता जाहिर (Solan MLA on rising unemployment) की. शांडिल ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार सता के नशे में चुर है, लेकिन विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा (Dhaniram Shandil allegation on BJP) रहा है. धनीराम शांडिल ने कहा कि वे लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सोलन में विकास निरंतर रहे इसके लिए कार्य किया जा रहा है.





महंगाई बेलगाम, बेरोजगारी दर में लगातार हो रही बढ़ोतरी: धनीराम शांडिल ने कहा कि आज प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है. गैस सिलेंडर के साथ-साथ खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. जिससे लोग परेशान (Dhaniram Shandil PC in Solan) हैं. उन्होंने कहा कि 2014 में देश में बेरोजगारी दर 2% था, लेकिन भाजपा के शासन में ये दर बढ़कर 47% पहुंच चुकी है. शांडिल ने कहा कि आज लोगों को गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बनाने की फीस 250 रुपए से बढ़कर 5500 रुपए पहुंच चुकी है.

धनीराम शांडिल की प्रेसवार्ता.

विधायक ने कहा कि वे लगातार सोलन के विकास के लिए प्रयासरत है, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार विकास को बढ़ावा नहीं देना चाहती है. उन्होंने कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण चंबाघाट कथेड़ में बनने वाला ट्रासंपोर्ट नगर (solan MLA attacks BJP government) है. जिसका शिलान्यास होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया है. शांडिल ने कहा कि सरकार का 4 सालों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री और अभी तक अपने विधायक कार्यकाल में 463 परियोजनाओं को शुरू किया था, जिसमें अहम शामती बाईपास है. उन्होंने कहा कि आज जीएसटी दर 18% से बढ़कर 33% हो गया है, जिससे हर चीज महंगी होती जा रही है.

मंदिर स्थलों को पर्यटन से जोड़ युवाओं को देंगे रोजगार: शांडिल ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में भविष्य में होने वाले विकास कार्य पर बात करते हुए कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या अहम है, जिसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा. वहीं, विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों और मंदिरों को पर्यटन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि इससे आर्थिक रूप से भी मजबूती आए, वहीं बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिले.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में लगातार बढ़ रहा COVID का ग्राफ, कांगड़ा एसपी कोरोना संक्रमित