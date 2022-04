सोलन: नगर निगम सोलन द्वारा शहर में प्रॉपर्टी टैक्स ना देने वाले लोगों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है. वहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है. नगर निगम सोलन द्वारा शहर के 1 से लेकर 15 नम्बर वार्ड तक (People Not Paying Property Tax In Solan) 2 करोड़ 90 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाना है. जिसमें से अभी तक तीन से चार लोगों ने ही टैक्स भरा है जो कि करीब 20 लाख है. वहीं, 2 करोड़ 70 लाख रुपए अभी भी लोगों की तरफ से दिया जाना है.



नगर निगम सोलन के सहायक आयुक्त विश्रुत भारती ने (People Not Paying Property Tax In Solan) बताया कि नगर निगम सोलन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करवाया है उन लोगों को दोबारा नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि शहर के 1 नंबर से लेकर 15 नंबर वार्ड तक 2 करोड़ 90 लाख रुपये का टैक्स नगर निगम द्वारा वसूला जाना है.

सोलन में लोग प्रॉपर्टी टैक्स का नहीं कर रहे भुगतान.

उन्होंने कहा कि अगर (Solan Municipal Corporation) लोग अब भी टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उनके नाम सार्वजनिक करके मीडिया में दिए जाएंगे. वहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी तक नगर निगम को सिर्फ 20 लाख रुपए वापस आए हैं जो कि 3 से 4 लोगों ने ही जमा करवाया है. वहीं, बाकी 45 लोग इसमें डिफॉल्टर हैं. उन्होंने कहा कि अभी नगर निगम को 02 करोड़ 70 लाख रुपए आना बाकी है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पर 11 लाख रुपए देनदारी है. उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं.