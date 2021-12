सोलन: नगर परिषद सोलन भले ही नगर निगम बन चुका है, लेकिन विकास की रफ्तार कहीं न कहीं अभी भी थमी हुई नजर आ रही है. ऐसा हम इस लिए कह रहे हैं क्योंकि शहर के वार्ड नंबर 7 (solan ward no 7 Problems) में कारगिल मोहल्ला में काफी समय से सीढ़िया टूटी हुई है. जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. यहीं नहीं वार्ड में स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी नहीं है. जिस कारण अभी तक बहुत से लोग रात के समय गिरकर चोटिल भी हो चुके (Solan Kargil Mohalla) हैं, लेकिन अभी तक न तो नगर निगम के अधिकारी ने और न ही वार्ड पार्षद ने इस समस्या की सुध ली हैं.



वहीं वार्ड नं 7 के स्थानीय सीमा, संजू और नरेंद्र का कहना है कि यहां 2 महीनें से सीढ़ियां टूटी हुई (broken stairs at Kargil Mohalla) हैं. जिसके चलते यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. उन्होंने कहा की वे कई बार इस समस्या को लेकर नगर निगम पार्षद को अवगत करवा चुके है, लेकिन अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि बच्चे सीढ़ियों में दिनभर खेलते रहते हैं न जाने कब हादसा हो जाए इसका डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं है.



वहीं वार्ड वासियों का यह भी कहना है कि उनके वार्ड में स्ट्रीट लाइट (street lights problem in solan) की सुविधा भी नहीं है जिसको लेकर कई बार लोग रात के समय गिरकर हादसे का शिकार भी हो चुके हैं. उन्होंने नगर निगम सोलन की मेयर और वार्ड की पार्षद से भी आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनके वार्ड में स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाए, ताकि लोगों को चलने फिरने में राहत मिल सके.



वहीं वार्ड के लोगों द्वारा सफाई व्यवस्था (lack of cleaning system in solan) को लेकर भी सवाल उठाए गए (common man problem in Solan) है. उनका कहना है कि नगर निगम यह दावा तो कर रहा है कि स्वच्छता के क्षेत्र में वह पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी भी शहर के वार्डों में स्वच्छता का हाल बेहाल ही है. उन्होंने कहा कि नगर निगम कूड़े की समस्या पर भी ध्यान देकर जल्द इन समस्याओं का समाधान कर लोगों को राहत दें.

