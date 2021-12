सोलन : हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Himachal Non Gazetted Employees Federation)की जिला सोलन इकाई (non gazetted employees meeting in solan) ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को जेसीसी की मीटिंग में की गई घोषणाओं के अनुरूप तोहफे प्रदान करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया. सोलन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला सोलन अध्यक्ष जे.के.ठाकुर ने महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महामंत्री राजेश शर्मा को भी घोषणाओं पर अमलीजामा पहनाने के लिए प्रयास करने पर बधाई दी है.





महासंघ के जिला अध्यक्ष जे.के.ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जेसीसी की बैठक में की गई घोषणा के अनुरूप अनुबंध कर्मचारियों का अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष से 2 वर्ष करने, दैनिक भोगियों का कार्यकाल 5 वर्ष से 4 वर्ष करने की अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके अलावा अंशकालीन कर्मचारियों का कार्यकाल भी 8 वर्ष के बजाय 7 साल करने का आदेश पारित कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री कर्मचारियों के सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही सभी विभागों से करवा रहे. जे.के.ठाकुर ने कहा कि नियमितीकरण की दिशा में कर्मचारियों के लिए यह प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण तोहफा और ऐसे तोहफे फिर लगातार प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए जाते रहेंगे ऐसी उन्हें उम्मीद है. वहीं, उन्होंने सीएम को सम्मानित करने की बात भी कही.

