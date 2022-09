सोलन: जिला सोलन में लंपी वायरस के मामले जहां एक तरफ घटते हुए नजर आ रहे (Lampy virus in Solan) हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब पशुओं में लंपी वायरस को लेकर नए लक्षण भी देखने को मिल रहे (New Symptoms of Lampy virus in Solan) हैं. जिले में इन दिनों लंपी वायरस को लेकर पशुओं में घुटनों से नीचे पैरों के पास और गले के नीचे सूजन दिखाई दे रही है. जिससे पशुओं को लंगड़ापन हो रहा है. वहीं, सांस लेने में भी पशुओं को दिक्कत आ रही है.

जिले में फिलहाल 10 फीसदी पशुओं में इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं. जिसमें पशुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई पशु पैरों में सूजन आने के कारण ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गले में सूजन आने के कारण सांस लेने में पशुओं को दिक्कत आ रही (Lampy virus Cases in Solan) है. पशुपालन विभाग सोलन (Animal Husbandry Department Solan) के उपनिदेशक डॉ. बीबी. गुप्ता ने बताया कि जिले में पशुओं में नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है .

सोलन में लंपी वायरस के पशुओं में नए लक्षण.

उपनिदेशक ने कहा कि इन लक्षणों के कारण पशुओं में लंगड़ापन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे नया वेरिएंट तब तक नहीं कह सकते जब तक इसकी पुष्टि किसी लैब से नहीं हो जाती. उन्होंने कहा कि वायरस लगातार बदल रहता है और नए लक्षण अब पशुओं में आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक लंपी वायरस के 13,347 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 7,860 पशु ठीक हो चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ 4,977 मामले अभी भी जिले में एक्टिव है. वहीं, जिले में 910 पशुओं की अभी तक मृत्यु हो चुकी है.

डॉ. गुप्ता ने बताया कि पिछले कल जिले में 231 नए मामले लंपी वायरस के सामने आए थे. वहीं, 36 पशुओं की वायरस के कारण मौत हुई थी. उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक 20,000 से ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है. वहीं, जिले में अभी तक लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर 87 जागरूकता शिविर कार्यक्रम भी विभाग द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं.

