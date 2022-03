आदित्यनाथ आज दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के साथ सरकार गठन पर चर्चा करेंगे

चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार के गठन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श करने के लिए आज दिल्ली का दौरा करेंगे (CM Yogi Adityanath to discuss govt formation). यहां पढ़ें पूरी खबर...

आम आदमी पार्टी का पंजाब में रोड शो आज, सीएम केजरीवाल भी होंगे शामिल

आम आदमी पार्टी, आज अमृतसर में रोडशो करेगी और पंजाब के लोगों को उनके 'प्यार और विश्वास' के लिए धन्यवाद देगी. दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान की मुलाकात के बाद शुक्रवार को ने यह जानकारी दी गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

AAP को नहीं मिलेगा हिमाचल की जनता का साथ, भाजपा करेगी मिशन रिपीट: सुरेश कश्यप

ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता से समर्थन मिलने वाला नहीं है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर कहा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री को यह मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में तीसरी पार्टी का कोई भी अस्तित्व आज तक नहीं रहा है. इससे पहले भी कई पार्टियां आईं और विलुप्त हो (suresh kashyap on aam aadmi party) गईं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चिट्टा किंगपिन हमीरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा, ढाबे की थाली में खाने की बजाय परोस रहा था Synthetic Drugs

एजुकेशन हब हमीरपुर (education hub hamirpur) में सिंथेटिक ड्रग्स चिट्टे की तस्करी करने वाला किंगपिन आखिकार जिला पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. जिला मुख्यालय से सटे डुग्गा में ढाबा चलाने वाला यह शातिर खाने की थाली की आढ़ में मौत की पुड़िया परोस रहा था. पुलिस अधीक्षक हमीरपुर आकृति शर्मा (sp hamirpur on drugs smuggling ) का कहना है कि चिट्टे के साथ पकड़ा गया आरोपी जिला में तस्करी का किंगपिन निकला है. इस मामले में पुलिस की छानबीन जारी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

केजरीवाल भी जल्द आएंगे हिमाचल, प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं: जरनैल सिंह

आम आदमी पार्टी पंजाब प्रभारी और दिल्ली विधानसभा के चीफ व्हिप जरनैल सिंह (jarnail singh) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि जिन-जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां के लोगों की भी अब डिमांड है कि हमारे वहां भी आप के जैसी सरकार बने. देश की जनता रिवायती पार्टियों से तंग आ चुकी है. लोगों को विकल्प चाहिए था और वह विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में उन्हें मिला है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग भी बदलाव चाहते हैं और वह भी चाहते हैं कि हिमाचल में जो सरकार बने उनके कामों को पूरा करे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ट्रेनिंग के दौरान यमुना नदी में डूबा ITBP का कमांडो, उत्तराखंड का निवासी था मृतक

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में नदी क्रॉसिंग ट्रेनिंग के दौरान एक आईटीबीपी के कमांडो की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई है. पांवटा थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे (ITBP commando died in Sirmaur) के कारणों की जांच शुरू कर दी है. मृतक राकेश पुत्र सुरली प्रजापति ग्राम बागा तहसील खाटीमा जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला था.यहां पढ़ें पूरी खबर...

Kidnapping in Sujanpur: दिनदहाड़े कॉलेज की छात्रा का अपहरण, घटना CCTV में कैद, देखें वीडियो

हमीरपुर जिले के सुजानपुर थाने के अंतर्गत स्थानीय सरकारी कॉलेज के समीप दिनदहाड़े एक युवती के अपहरण का प्रयास किया गया है. पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है. बता दें कि सभी (kidnapping in sujanpur) आरोपी हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं. वहीं, वारदात के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियां चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश नंबर की हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में आम आदमी पार्टी नहीं कोई चुनौती, प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति मजबूत: राठौर

आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी चुनावी ताल ठोक दी है और पंजाब के बाद हिमाचल जीतने का दावा कर रही है. वहीं, कांग्रेस ने हिमाचल में आम आदमी पार्टी के आने से कोई असर न पड़ने की बात कही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे पर कांग्रेस कभी भी (Aam Aadmi Party in Himachal) अपनी विचरधारा से नहीं डगमगाई. उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द कांग्रेस देश में मजबूती के शिखर पर खड़ी होगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

14 मार्च को शिमला में सरकार की घेराबंदी करेगी युवा कांग्रेस: निशांत शर्मा

युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता निशांत शर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि लगता है सरकार ने विधानसभा में गलती से पुराना बजट ही पढ़ दिया है या फिर चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें अगले 9 माह में 30 हजार नौकरियां देने की बात कही है, जबकि पिछले बजट में भी इतने ही पद भरने का वायदा किया है, जो कि अधूरा व ठगने वाला रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: मैदानी राज्यों में बढ़ रही है गर्मी, जानें हिमाचल का हाल

हिमाचल प्रदेश में 13 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance in himachal) के सक्रिय होने का अनुमान है. कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना (alert for rain in shimla) जताई गई है. हालांकि प्रदेश में बीते कई दिनों से मौसम साफ है. मौसम साफ होने से (weather update of himachal) तापमान में भी इजाफा हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

