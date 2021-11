सोलन: स्थानीय मुद्दों को लेकर (Loal issues) अर्की उपमण्डल की ग्राम पंचायत (Arki Sub-Division Solan) सूरजपुर के ग्रामीणों की हड़ताल अब खत्म (Strike of villagers is over) हो गई है. यह ग्रामीण 15 नवंबर से हड़ताल पर बैठे थे, क्योंकि जलशक्ति विभाग (Jal Shakti department) व लोक निर्माण विभाग (PWD Himachal) की कुछ समस्याओं का समाधान पिछले काफी समय से नहीं किया जा रहा था.

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र अर्की के (Arki Constituency Assembly) विधायक संजय अवस्थी (MLA Sanjay Awasthi) मंगलवार को हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों से मिले और हड़ताल को खत्म करवाया. विधायक द्वारा स्थानीय जनता को आश्वासन दिया गया कि उनकी सभी मांगों को समय अवधि में पूरा किया (Demands will be fulfilled soon) जाएगा.

समस्याओं को लेकर मंगलवार को अर्की मुख्यालय पर उपमंडलाधिकारी अर्की के (Sub Divisional Officer Arki) सभागार में एसडीएम अर्की शहजाद आलम की अध्यक्षता (SDM Arki Shahzad Alam) में जल शक्ति विभाग व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ विशेष बैठक का आयोजन भी किया (MLA Sanjay Awasthi with villagers) गया. जिसमें विधायक संजय अवस्थी विशेष रूप से उपस्थित रहे और क्षेत्र की जनता के स्थानीय मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की.

बैठक में उपमंडलाधिकारी द्वारा दोनों विभागों को इन समस्याओं को समय अवधि में पूरा करने के दिशा भी निर्देश दिए गए. वहीं, स्थानीय विधायक संजय अवस्थी का कहना है कि ग्रामीणों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुद्दों पर चर्चा की गई (Various issues discussed in meeting) और जल्दी ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को इन समस्याओं से जूझना न पड़े. जबकि एसडीएम अर्की शहजाद आलम ने बताया कि सूरजपुर के लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग व जल शक्ति विभाग के सामने कुछ मुद्दों को रखा है. उन्होंने बताया कि उन मुद्दों को विभाग के कर्मचारी समय रहते पूरा करने की कोशिश करेंगे.

ये भी पढ़ें: ब्यास की धारा में अब सुरक्षित होगा राफ्टिंग का रोमांच, प्रशिक्षित व्यक्ति राफ्ट में रहेगा तैनात