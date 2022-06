सोलन: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Leader of Opposition Mukesh Agnihotri) ने एक बार फिर जयराम सरकार पर निशाना साधा है. अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और जल्द जयराम सरकार विदा होने वाली है. सोलन में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणा कर रहे, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है पर यह घोषणाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है.

उन्होंने कहा कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में धकेला है और प्रदेश लगातार कर्ज़ों के बोझ तले वाल डूब रहा है. अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम जयराम जगह जगह जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे है कि मिशन रिपीट करने के लिए भाजपा तैयार है लेकिन जयराम ये ख्वाब छोड़ दें क्योंकि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी.

पीएम के सामने एक भी मांग नही रख पाए जयराम: मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri on cm jairam) ने कहा कि प्रधानमंत्री बार-बार हिमाचल आ रहे हैं मगर मुख्यमंत्री और बीजेपी के अन्य नेता उनके पास राज्य से जुड़ी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने प्रशंसा कोऑपरेटिव सोसायटी गठित की हो. उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की रैलियों पर भारी भरकम सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार कोई जनहित का कार्य ना कर इवेंट मैनेजर बन कर रह गई है. डबल इंजन की सरकार पूरी तरह हांफती हुई नजर आ रही है.

सरकार ने बिगाड़ कर रख दी है कर्मचारियों और अफसरों की हालत: मुकेश अग्निहोत्री (PC of Mukesh Agnihotri in Solan) ने यह भी कहा कि प्रदेश में अफसरशाही व कर्मचारियों की हालत सरकार ने बिगाड़ कर रख दिए और इनकी ड्यूट रैलियों (Mukesh Agnihotri in Solan) में लोगों को इकट्ठा करने पर लगा दी है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनना तय है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में अफसरशाही हावी है बेलगाम होकर सत्तारूढ़ दल के साथ अफसर चल रहे है. अग्निहोत्री ने कहा कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस में आएगी वैसे ही ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी.

झूठे वादे और फरेब करने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे जयराम: अग्निहोत्री ने कहा कि आज यक प्रदेश की सत्ता में पानी वाली ,सड़कों वाला मुख्यमंत्री सामने आये है लेकिन जयराम प्रदेश की राजनीति में युवाओं के साथ धोखा और फरेब करने वाले मुख्यमंत्री के नाम से याद रखें जाएंगे. अग्निहोत्री ने कहा कि इसका जीता जागता सबूत पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला है. उन्होंने कहा कि धांधली करके प्रदेश की जयराम सरकार चल रही है.

