सोलन: प्रदेश की जयराम सरकार 27 दिसंबर को अपने 4 साल का (PM MODI MANDI TOUR) कार्यकाल पूरा कर रही है. 4 सालों (Four years of Jairam government) का जश्न प्रदेश की जयराम सरकार मंडी में एक बड़ा आयोजन कर इसे मनाने (PM Modi rally in Mandi) वाली है. इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगातार काले झंडे दिखाकर पीएम मोदी का स्वागत करने की बात विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा कही जा रही है. पहले टैक्सी यूनियन के लोगों ने प्रदेश के हर जिला में प्रेस वार्ता के दौरान ऐलान किया कि काले झंडे दिखाकर हिमाचल में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा. वहीं, अब देवभूमि क्षत्रिय संगठन (Himachal Devbhoomi Kshatriya organization) द्वारा भी प्रदेश के हर सवर्ण को घर पर काले झंडे लगाकर पीएम मोदी का स्वागत करने की बात कही जा रही है.

देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर (Rumit thakur on modi mandi visit) ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी मुहिम चल रही है, जिसमें जातिगत आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में सवर्णों की ताकत को जयराम सरकार देख चुकी है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 62 लाख सवर्ण हैं, जो अपनी मांग को लेकर एकजुट हुए हैं.

रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने सवर्ण समाज (samanya varg aayog Himachal) के खिलाफ एक तालिबानी फतवा जारी करके एससी एसटी एक्ट को मजबूती देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सवर्ण समाज के लिए भी सवर्ण एक्ट लागू करें. पीएम मोदी 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं. ऐसे में प्रदेश के 62 लाख सवर्ण अपने घरों के छत पर काले झंडे लहराकर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव में देवभूमि क्षत्रिय संगठन की सवर्ण आयोग बनाने की मांग से कहीं न कहीं प्रदेश की जयराम सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ा (Rumit thakur on Modi rally) था. इसके बाद धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सामान्य वर्ग बनाने की घोषणा की थी. लेकिन अब पीएम मोदी के हिमाचल आगमन पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन विरोध करने की बात कर रहा है. बहरहाल देखना होगा कि किस तरह से प्रदेश की जयराम सरकार के 4 साल के जश्न से पहले विरोध के सुरों को शांत कर हिमाचल में 27 दिसंबर को अपने 4 सालों का जश्न शांतिपूर्ण तरीके से मना पाती है.

