सोलन: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डाॅ. राजीव सैजल (Dr. Rajeev Saijal) ने कहा कि पहाड़ी राज्य में सहकारी क्षेत्र (cooperative sector) के माध्यम से बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने की अपार सम्भावनाएं हैं. सहकारिता क्षेत्र का देश एवं प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान है. मंगलवार को मंत्री डाॅ. सैजल 68वें सहकारी सप्ताह के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय सहकारी समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे.



इस दौरान उन्होंने कहा कि कभी देश को सहकार क्षेत्र (cooperative sector) में राह दिखाने वाला हिमाचल आज दोबारा इस क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कार्यरत हैं. सहकारिता क्षेत्र इस दिशा में और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है.



उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोलन जिला में 441 सहकारी सभाएं पंजीकृत हैं. सोलन जिला के जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक, द बघाट अर्बन सहकारी बैंक और द परवाणू अर्बन सहकारी बैंक को पूरे प्रदेश में जाना जाता है. सोलन जिला में 167 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं और एक जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता कार्य संघ कार्यरत है. उन्होंने कहा कि सोलन जिला की पंजीकृत सहकारी सभाओं द्वारा 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है. जिला में पंजीकृत परिवहन सहकारी सभाओं के माध्यम से 10 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है.



आयुष मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने बताया कि सोलन जिला में वर्ष 2021 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कार्यरत सहकारी सभाओं द्वारा लगभग 74 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है. वर्ष 2017-18 में सोलन जिला के लिए लगभग 74 करोड़ रुपए की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना स्वीकृत की गई. इस परियोजना के तहत 62 सहकारी सभाओं को ऋण के रूप में 15.91 करोड़ रुपए तथा अनुदान के रूप में लगभग 4 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए.





वहीं, इस अवसर पर जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द चामियां कृषि सेवा सहकारी सभा (The Chamian Agricultural Service Cooperative Sabha) को प्रथम, द कण्डा कृषि सेवा सहकारी सभा (The Kanda Agricultural Service Cooperative Sabha) को द्वितीय तथा द रेडु कृषि सेवा सहकारी सभा (The Redu Agricultural Service Cooperative Sabha) को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया.



वहीं, खण्ड स्तर पर सोलन विकास खण्ड के अन्तर्गत द खलोगड़ा कृषि सेवा सहकारी सभा को प्रथम और द दामकड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा को द्वितीय, धर्मपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत द दून सी.एम.पी. सहकारी सभा को प्रथम और द जगजीतनगर कृषि सेवा सहकारी सभा को द्वितीय, कुनिहार विकास खण्ड के अन्तर्गत द मत्यांज सी.एम.पी. सहकारी सभा को प्रथम और द उच्चागांव सी.एम.पी. सहकारी सभा को द्वितीय, कण्डाघाट विकास खण्ड क अन्तर्गत द हिन्नर कृषि सेवा सहकारी सभा को प्रथम और द डूमैहर सी.एम.पी. सहकारी सभा को द्वितीय और नालागढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत द दभोटा कृषि सेवा सहकारी सभा को प्रथम तथा द रामशहर कृषि सेवा सहकारी सभा को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया.

