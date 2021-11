सोलन: c palrasu visit to solan: बुधवार को हिमाचल चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी सी पालरसु (Himachal Election Commission Chief Officer C Palrasu) ने सोलन दौरा किया. जहां वे सोलन में ईवीएम मशीनों के लिए बन रहे वेयरहाउस का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान सी पालरसु सोलन में अधिकारियों को लताड़ते हुए नजर आए.

हुआ ये कि सी पालरसु अधिकारियों से वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration) के डाटा की जानकारी ले रहे थे. ऐसे में मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने उन्हें बताया कि जिला सोलन में अभी 30% तक ही डाटा कवर हो पाया है. जैसे ही डाटा के बारे में सी पालरसु ने सुना तो वे गुस्से में अधिकारी को स्पीति और काजा भेजने की बात करते नजर आए. ऐसे में एसडीएम सोलन (SDM Solan) ने मौके पर मोर्चा संभालते हुए सी पालरसु को आश्वासन दिया कि जल्द ही टारगेट पूरा कर लिया जाएगा.

बता दें कि ऑनलाइन वोटिंग (Online Voting) जिला सोलन में केवल 30 फीसदी टारगेट हासिल किया है जबकि बिलासपुर ने 96 फीसदी व हमीरपुर ने 55 फीसदी टारगेट हासिल किया है, लेकिन सोलन इस मामले में पिछड़ा हुआ है. इससे चुनाव आयोग (Election Commission) के मुख्य अधिकारी सी पालरसु नाराज दिखे.

बता दें कि बुधवार को सोलन में चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी सी पालरासू (c palrasu visit to solan) ईवीएम के निर्माणाधीन वेयरहाउस का निरीक्षण (warehouse inspection) के साथ-साथ सोलन में नई मतदाता सूचियों की भी समीक्षा भी कर रहे थे.

