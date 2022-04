सोलन: हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में कांग्रेस की गुटबाजी एक होर्डिंग से नजर आ रही है. जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तस्वीर के नीचे 'नेता नहीं, भविष्य' लिखा है. होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार और वीरभद्र सिंह को छोड़कर हिमाचल के किसी भी कांग्रेस नेता की फोटो नहीं लगाई गई है और तो और इस होर्डिंग को (Congress Hoarding In Parwanoo) भाजपा के फटे होर्डिंग पर चिपकाया गया है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष पनप गया है.



वहीं, प्रवेश द्वार परवाणू में लगी होर्डिंग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भटकाने के लिए ये ओच्छी राजनीति भाजपा कर रही है. उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री (Congress Hoarding In Parwanoo) बेबाकी से विधानसभा और विधानसभा के बाहर जनहित के मुद्दों को उठाते हैं. उन्होंने कभी भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर नहीं की. उन्होंने कहा कि कुलदीप राठौर बतौर प्रदेशाध्यक्ष और मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष के रूप में बेहतर कार्य कर रहे हैं.



शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और जिसे हाईकमान चाहेगी सीएम कि कुर्सी उसे ही मिलेगी. उन्होंने कहा कि जो होर्डिंग वहां लगाई गई है वो भाजपा के पोस्टर के ऊपर (politics on hoarding in himachal) लगाई गई है, और कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती कि किसी और दल के होर्डिंग को फाड़ा जाए. उन्होंने कहा कि बौखलाहट में आकर भाजपा इस तरह की राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा अपने मनसूबों में पास नहीं हो पाएगी. उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम जयराम की पीठ थपथपा गए वहीं, दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह सीएम जयराम से नाराज चल रहे हैं.





बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय नेतृत्व ने हिमाचल में आवाजाही शुरू कर दी है. बीते माह हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला शिमला आए थे. हिमाचल का मुख्य प्रवेश परवाणू ही है. यहीं से केंद्रीय नेतृत्व शिमला समेत हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में आता है. ऐसे में इस तरह नेता प्रतिपक्ष के होर्डिंग लगाने से कहीं न कहीं राजनीति गर्मा चुकी है. हालांकि, ये पहेली बन गई है कि यह होर्डिंग किसने लगाए हैं. परवाणू समेत जिले व प्रदेश के तमाम बड़े नेता इससे पल्ला झाड़ रहे हैं.



