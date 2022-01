सोलन: हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है. ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाते हैं. लेकिन इसी अंगीठी ने एक व्यक्ति की (Death By Gas Of Angithi In solan) जान ले ली. दरअसल मामला सोलन जिले से सामने आया है जहां, एक युवक की मौत हो गई है. एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस थाना सदर सोलन में सुमन नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि जौणाजी के साथ लगते चढ़ेच गांव में एक व्यक्ति कमरे में मृत पड़ा है.

सूचना मिलते ही पुलिस थाना सदर की टीम मौके पर पहुंची जहां पर हरीश ठाकुर के एक मंजिला मकान के कमरे में एक युवक मृत अवस्था में पड़ा था. उन्होंने बताया कि पुलिस ने नियमानुसार फार्म 25 ,35 A पुरी करके अपनी कार्रवाई अमल में लाई. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेजा गया है. उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया की युवक की मृत्यु दम घुटने के (Death Due To Suffocation In solan) कारण हुई है.

एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि मृतक की (Death By Gas Of Angithi In solan) पहचान 27 वर्षीय चमन लाल, पुत्र जयराम, गांव मनुष, तहसील रामपुर, जिला शिमला के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. वहीं, परिजनों द्वारा भी मौके पर पहुंच कर किसी भी तरह का अन्य संदेह मौत को लेकर नहीं जताया गया है. पुलिस थाना सदर सोलन में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

