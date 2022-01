सोलन/चायल: पर्यटन नगरी चायल के पेट्रोल पंप के पास एक सीएच नंबर गाड़ी ने सड़क पर खड़े वाहन को पीछे से टक्कर (car hit the vehicle in chail of solan District ) मार दी. टक्कर मारने के बाद सीएच नंबर में बैठे वाहन चालक व महिला दोनों मौके से फरार हो गए. कुछ देरी के बाद महिला वापस गाड़ी के पास आई और बीच सड़क पर खड़े होकर यातायात को अवरुद्ध (road incident in solan) कर दिया.







स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना चायल पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद चायल पुलिस मौके पर पहुंची और बीच सड़क पर हंगामा कर रही महिला को (Uproar of female tourist in Chail) सड़क से किनारे करने का प्रयास करने लगी, लेकिन चायल पुलिस महिला को सड़क से हटाने में असफल रही. इस दौरान महिला, पुलिस के साथ बहसबाजी करने पर उतर गई. यह बहसबाजी लगभग एक घंटे तक चलती रही. चायल पुलिस ने तंग आकर कंडाघाट पुलिस को इस बारे में सूचना दी. जिसके बाद कंडाघाट पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक महिला मौके से फरार हो गई थी.

स्थानीय निवासी मानव कुमार ने बताया कि महिला द्वारा सड़क पर गाड़ी को पीछे से टक्कर मारने के बाद (car hit the vehicle in chail) महिला द्वारा सड़क के बीच खड़े होकर काफी समय तक ड्रामा किया (Uproar of female tourist in Chail) गया. जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वहीं, अब पुलिस उक्त महिला व वाहन चालक की तलाश में जुट गई है. वहीं, इस मामले में पुलिस द्वारा सीएच नंबर वाहन का चालान भी काटा गया है.

