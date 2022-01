सोलन: प्रदेश के सभी जिलों में फ्रंट लाइन वर्कर्स (frontline workers vaccination in solan) और 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को सोमवार से बूस्टर डोज लगनी शुरू हो (booster dose started in solan) गई है. इसी के तहत सोमवार को जिसा सोलन में 21 केंद्रों पर ऑन स्पॉट सेशन चलाकर टीकाकरण किया जा रहा है. वहीं, इन केंद्रों पर पहली व दूसरी डोज लगाने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं. क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में डेढ़ बजे तक 70 बुजुर्गों समेत फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई गई.

वहीं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी बूस्टर डोज लगाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली (booster dose Center in solan) गई हैं. जिले में करीब एक लाख से ज्यादा बुजुर्गों व फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण में बूस्टर डोज लगनी है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिन लोगों के दोनों डोज को लगाए 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया (covid Third vaccination in solan) है, उन लोगों को सम्बंधित मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे जा रहे हैं. वहीं, इस डोज के लिए 10 अप्रैल या उससे पहले कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाले लोग ही पात्र होंगे.

बूस्टर डोज लगाने आए लोगों ने भी इस दौरान सरकार के इस कदम की सराहना की. उन्होंने कहा कि वे इस बूस्टर डोज को लगवाकर खुश है और खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे (omicron variant alert in himachal) हैं. गौर रहे कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण के तहत 10 जनवरी से बूस्टर लगाने की घोषणा की गई थी.

इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों व ऐसे लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, चाहे वे किसी भी आयु के हों, उन्हें बूस्टर डोज लगाई जाएगी. बूस्टर डोज लगाने के लिए लाभार्थियों के पास दूसरी डोज के टीकाकरण के समय उपयोग किए गए मोबाइल फोन नंबर के अलावा फोटो पहचान पत्र कोविड टीकाकरण स्थल पर लाना होगा.

