कसौली/सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिटफेस्ट 2022 का पिछले कल समापन हो गया. जिसमें बॉलीवुड और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या दत्ता भी विशेष रूप से शामिल हुईं. इस दौरान बॉलीवुड और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा कि जब भी वह टोल पर पहुंचती हैं, तो हिमाचल में आपका स्वागत है देखकर दिल में नया जोशभर आता है. उन्होंने इस दौरान शिमला और चायल को भी याद किया और कहा कि जल्द ही वह अपनी एक फिल्म हिमाचल में शूट करेंगी, क्योंकि हिमाचल की हसीन वादियां हमेशा पहले स्थान पर रही हैं. (Khushwant Singh Litfest 2022) (Bollywood actress Divya Dutta in solan)

अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कसौली से बिग-बी को याद किया. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद बिग-बी से बात करने के लिए वे एक दिन पहले से ही रिहसर्ल करना शुरू कर देती थी. उस दौरान दिल में डर था कि बिग-बी क्या पुछ लेंगे, लेकिन फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन से बात करने का अलग ही अनुभव रहा है. उन्होंने कहा कि आज तक वह इस अनुभव को बार-बार याद करती हैं. वहीं, उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से प्रतिस्पर्ध बढ़ती जा रही है और अब एक फिल्म में न करने के बाद दूसरे पेनल में रखे गए लोगों को एकदम कार्य मिल जाता है. (Bollywood actress Divya Dutta in Kasauli) (Divya Dutta Himachal visit)

अभिनेत्री ने कहा कि अब नए चहरों को भी फिल्म इंडस्ट्री में आगे आने का मौका दिया जा रहा है. इस दौरान यश चौपड़ा की फिल्म पर बात करते हुए कहा कि उनके साथ फिल्म करने के लिए हमेशा उत्सुक रही हैं. जब भी उन्हें फिल्म करने का ऑफर आता है तो कभी मना नहीं करती. दिव्या दत्ता ने बातचीत के दौरान अपनी किताब पर भी चर्चा की. कहा कि उन्होंने किताब में काफी कुछ लिखा है. जीवन में जो लोग रोल मॉडल रहे हैं उनके बारे में चर्चा की है. उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रय अपनी मां को दिया है. (Divya Dutta in Khushwant Singh Litfest 2022) (Actress Divya Dutta Interview)

शारुखान से मिलने के लिए खड़ी रही कनॉट प्लेस- दिव्या दत्ता ने शारुखान से मिलने के कनॉट प्लेस में खड़े रहने का कारण बताया. उन्होंने बताया कि क्या शारुखान फिल्म के लिए ऑफर देते है या नहीं, लेकिन शारुखान ने भीड़ में से मुझे बुलाया. जिसके बारे में एक अलग से चेप्टर लिखा है और हर बात को प्रकाशित किया है.

गुरदास मान से आज भी दिल से रिश्ता- अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा कि वे पंजाब में काफी फिल्में कर चुकी हैं. उन्होंने कहा कि इसके चलते गुरदास मान का आज भी उनसे दिल का रिश्ता है. इस दौरान उन्होंने गुरदास मान को मान साहब कहकर याद किया और कहा कि मान साहब आज भी एक बड़े अ‌भिनेता है.

मां की कविता को भी पढ़कर सुनाया- अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी पुस्तक में सारा श्रेय मां को दिया है. उन्होंने कहा कि मां हमेशा मुझे सुर्खियों में रहता देखना चाहती हैं. सुबह जब भी अखबार घर पर आता है तो केवल मेरे बारे में पढ़ना चाहती हैं. उन्होंने इस दौरान अपनी मां के द्वारा लिखी कविता को भी गुनगुनाया.

फ्री रहते हुए लिखी पुस्तक- उन्होंने कहा कि आमतौर पर पुस्तक लिखने के लिए फ्री समय देखा जाता है, लेकिन मेने काम के साथ साथ अपनी जीवनी लिखनी शुरू कर दी थी, जो आज लोगों में काफी चर्चा में है. जल्द ही उन्होंने एक और किताब लिखने के बारे में भी कहा ह‌ै. (Divya Dutta book) (Divya Dutta new book) (Divya Dutta on her new book) (Actress Divya Dutta Interview)

