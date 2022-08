सोलन: आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष पर पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा (Azadi Ka Amrit Mahotsav) है और साल भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देशभर में हर घर तिरंगा के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है (Har Ghar Tiranga Campaign In Solan) और सभी से अपने घरों और दुकानों के बाहर तिरंगा लहराने का आह्वान किया जा रहा (Har Ghar Tiranga Campaign in Himachal) है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

101 फीट लंबे तिंरगें के निकाली यात्रा: इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय जनता सोलन मंडल द्वारा युवा मोर्चा सोलन के साथ मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकाली (BJYM Tiranga Rally in Solan) गई. इस तिरंगा यात्रा की खास बात यह थी कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में सैकड़ों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. इस मौके पर खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद (Purushottam Guleria in Tiranga Rally) रहे.

भाजयुमो ने माल रोड सोलन पर 101 फीट लंबे तिरंगे झंडे के साथ निकाली तिरंगा यात्रा.

देश आगे बढ़ रहा: इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर लगातार विभिन्न कार्यक्रम देशभर में आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सोलन में युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई (Tiranga Rally in Solan) है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत देश आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मोदी की सोच है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा फहराया जाए. उन्होंने कहा कि आज हर सरकारी कार्यालय, धार्मिक संस्थानों और हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है.

पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि हर घर में तिरंगा लहराना देश के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि जहां एक ओर आजादी के 75 वर्षों को याद किया जा रहा (Independence Day 2022) है. वहीं, देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान रहा है, उन्हें भी याद किया जा रहा है. बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरषोतम गुलेरिया, सोलन मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर, युवा मोर्चा सोलन भाजपा के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज के साथ अन्य भाजपा लोग मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: सीएम जयराम का आह्वान, हर घर तिरंगा फहराकर मनाएं आजादी का पर्व