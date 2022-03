आज और कल भारत बंद, बैंकों के काम पर भी पड़ सकता है असर: केंद्रीय श्रमिक संगठनों का सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को हड़ताल (trade unions call two day bharat bandh) का आह्वान किया गया है. दो दिन की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल से बैंकों का कामकाज भी आंशिक रूप से प्रभावित हो सकता है. बैंक कर्मचारियों की यूनियनों के एक वर्ग ने इस हड़ताल का समर्थन किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अमित शाह आज लोकसभा में 'आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक' पेश करेंगे: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में 'आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022'(The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022) पेश करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा लैक्मे फैशन वीक के रैंप पर किया वॉक: पंजाब से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य और आप नेता राघव चड्ढा को रविवार को लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर वॉक करते देखा गया. चड्ढा इस फैशन शो में डिजाइनर पवन सचदेव के शो स्टॉपर थे. इसके वीडियो और तस्वीरें राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पति रॉबर्ट वाड्रा संग शिमला पहुंची प्रियंका गांधी: दिल्ली की गर्मी से राहत पाने और शिमला की ठंडी वादियों में सकूं के पल बिताने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Vadra) अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ शिमला अपने घर छराबड़ा (Priyanka Vadra reached shimla) पहुंची हैं. रविवार शाम को प्रियंका वाड्रा शिमला पहुंची (Priyanka Vadra in shimla) हैं. छराबड़ा स्थित उनके घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं. प्रियंका वाड्रा का 30 मार्च तक उनका यहां रुकने का कार्यक्रम है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

महेश्वर चौहान का जयराम सरकार पर गंभीर आरोप: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव महेश्वर चौहान ने हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और सरकार को हर क्षेत्र में (Maheshwar Chauhan targeted Jairam Govt) विफल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार धरने और प्रदर्शनों की सरकार बनकर रह गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



4 अप्रैल को पांवटा साहिब आएंगे सीएम जयराम ठाकुर, क्षेत्रवासियों को देंगे करोड़ों की सौगातें- चार अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर पांवटा साहिब के दौरे (CM Jairam Thakur visit to Paonta) पर रहेंगे. सीएम जयराम के इस कार्यक्रम में बेहतर व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सीएम जयराम अपने दौरे के दौरान क्षेत्र को करोड़ों की सौगात देंगें. यहां पढ़ें पूरी खबर...

IPS अधिकारी को लात मारने वाले CM जयराम ठाकुर के PSO पर महिला ने लगाए मारपीट के आरोप-कुल्लू में हुए थप्पड़ कांड के दौरान चर्चा में आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पीएसओ बलवंत कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार भी मामला मारपीट (PSO BALWANT KUMAR HIT A WOMEN) से जुड़ा है. आखिर क्या है पूरा मामला पढ़ें...

ऊर्जा मंत्री के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने पसारे पांव, युवाओं में दिख रहा खासा उत्साह-पंजाब में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party Himachal) को बंपर जीत मिलने के बाद हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है. रविवार को सिरमौर के पांवटा साहिब में कई युवाओं ने आम आदमी का दामन थामा और सड़कों पर रैली निकालकर जमकर नारेबाजी भी की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत, दो घायल: चंबा जिले में सड़क हादसे तीन लोगों की मौत (three people died in road accident in chamba) हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही फौरन चंबा थाना प्रभारी अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि चंबा से करीब 4 किलोमीटर दूर भटालवा नामक स्थान के पास मोड़ पर अल्‍टो कार एचपी 73-5865 दुर्घटनाग्रस्त हुई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गिरिपार में तेंदुए का आतंक, दर्जनों मुर्गे-मुर्गियों को बनाया शिकार: गिरिपार क्षेत्र के वन परिक्षेत्र भगानी के मेहरूवाला गांव के पोल्ट्री फार्म परहमला में एक तेंदुए ने दर्जनों मुर्गे-मुर्गियों को अपना शिकार बनाया (Leopard hunt chickens in Giripar) है. जिसके कारण पोल्ट्री फार्म के मालिक को लाखों रुपये के नुकसान हुआ है. ऐसे में स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे (Leopard terror in Giripar) हैं. स्थानीय लोगों और पीड़ित मुर्गी पालक ने वन विभाग और प्रशासन से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई (Leopard attack in Giripar poultry farm) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें: Weather Update of Himachal: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी, जानें हिमाचल का हाल