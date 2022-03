यूपी विधानसभा चुनाव, वोट शेयर में सपा ने लगाई छलांग, बीएसपी के वोटर खिसके

यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, मगर 2017 के मुकाबले पार्टी ने वोट शेयर में लंबी छलांग लगाई है जबकि बीएसपी के वोटर सपा-बीजेपी की ओर शिफ्ट हुए हैं. वोटरों ने कितना दिया यूपी के सत्ता दावेदारों का साथ. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Jabalpur Airport पर रनवे से फिसला एयर इंडिया का विमान, बड़ा हादसा टला

जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा होने से टला. यहां दिल्ली-जबलपुर-बिलासपुर की फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान अचानक रनवे से बाहर पहुंच गई. हालांकि किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नाहन में आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- देश निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका

नाहन में नेहरू युवा केंद्र ने आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, जिसमें 65 फीसदी आबादी युवाओं की है. युवा राष्ट्र निर्माण व नीति निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए. लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी उन्हें आगे आने की जरूरत है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

HAMIRPUR: हिमाचल कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट पर अनीता वर्मा का बड़ा बयान

पड़ोसी राज्य पंजाब में मिली हार से पार्टी को हिमाचल में सबक लेना (Anita Verma on 5 states election) चाहिए. हार से घबराना नहीं है बल्कि, पार्टी को मजबूत कर उप-चुनावों की तरह ही विधानसभा चुनावों की तैयारी की जानी (Anita Verma on himachal elections) चाहिए. यह बात महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान कही. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कर्मचारियों को दरकिनार न करे सरकार नहीं तो करेंगे आंदोलन: हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ

हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ (Himachal Pradesh Joint Employees Federation) ने शिमला में प्रेस वार्ता का आयोजन किया. इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है और इसी सिलसिले को लेकर उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव से भी मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा. वहीं, संघ का कहना है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अब न्यायालय के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भाजपा ने शुरू किया चुनाव अभियान: 20 मार्च को मोर्चों और प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे सौदान सिंह, जानें कहां होगी बैठक

भाजपा ने प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह 20 मार्च को हिमाचल दौरे पर (Saudan Singh Himachal tour)आएंगे. इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सहित अन्य बड़े पदाधिकारी भी मौजूद (BJP meeting in Ghumarwin)रहेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना में सिस्टम से परेशान पूर्व सैनिक ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति को लिखा पत्र

ऊना के रहने वाले पूर्व सैनिक रविकांत शर्मा ईसीएचएस की कार्यप्रणाली से तंग आग गए हैं. उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है. रविकांत पिछले पांच सालों से कैंसर से पीड़ित हैं. इलाज के दौरान पिछले साल जुलाई से उन्हें ईसीएचएस के जरिए कोई पैसा भी नहीं मिला. उन्होंने अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शीतकालीन खेलों के लिए जल्द विकसित होगा लगघाटी का गोरु डुग: सुंदर सिंह ठाकुर

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला सहित विभिन्न पर्यटन स्थल जहां बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है तो वहीं, शीतकालीन खेलों को भी यहां पर हर साल आयोजिन किया जाता (Lagghati will developed for winter sports) है. ऐसे में अब मनाली के अलावा लगघाटी में भी शीतकालीन खेलों का आयोजन हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. लगघाटी के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भी शीतकालीन खेलों (winter sports in kullu) की संभावनाएं हैं और आने वाले समय में यहां पर शीतकालीन खेल भी आयोजित की जाएं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Students fight in Banjar Sainj: सैंज में छात्रों के बीच चले डंडे दराट, पुलिस ने दर्ज किया मामलाट

कुल्लू के उपमंडल बंजार के सैंज में छात्रों के दो गुटों के बीच डंडे व दराट चले. वहीं, पुलिस ने भी दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मारपीट के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है. सूचना मिलते ही पुलिस (Fight between students in Sainj kullu) की टीम भी मौके पर पहुंचे और छात्रों के इस झगड़े को शांत करवाया गया. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि छात्रों के बीच हुई लड़ाई के मामले की जांच जारी है और छात्रों के दोनों ही पक्षों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है. वहीं, इस तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले छात्रों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में AAP ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले- कांग्रेस नहीं बीजेपी से होगा मुकाबला

पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस (aap press conference in shimla) के दौरान कहा कि हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा सरकार से लोग दुखी हैं और आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने जा रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...



