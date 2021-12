शिमला: शिमला ग्रामीण की डुमेंहर पंचायत (Domehar Panchayat of Shimla Rural) के नावी गांव में गरीब परिवार के बच्चे मोहित (Mohit of Naavi village of Domehar Panchayat) की मदद के लिए जिला परिषद बल्देयां वार्ड सदस्य रीना कुमारी (Ward member Reena Kumari is helping Mohit) आगे आई है और मोहित की शिक्षा का सारा खर्च उठाएगी.

बता दें मोहित छटी कक्षा में पढ़ता है ओर उनके सर से पिता का साया उठ गया है. परिवार गरीबी में जैसे-तैसे गुजर बसर कर रहा है. वही वीरवार को जिला परिषद सदस्य रीना कुमारी डुमेंहर पंचयात के दौरे पर थी. दौरे के दौरान लोगों ने उन्हें इस परिवार के बारे में बताया तो उसी समय रीना ने अपने मानदेय से इस बच्चे को एक हजार हर माह देने के साथ साथ मोहित की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने की बात कही. इससे पहले रीना दो बच्चों की पहले से ही शिक्षा का खर्च उठा रही है और उन्हें भी हर माह अपने मानदेय से एक एक हजार दे रही है.

रीना ने कहा कि मोहित गरीब परिवार से संबंध रखता है और पढ़ाई में काफी होशियार है लेकिन परिवार की हालत ठीक नहीं है जिसको देखते हुए वे अपने खर्च पर इस बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाएंगी. इसके अलावा उन्होंने गानवी पंचायत के दौरे के दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना ओर पंचायत वासियों को यह आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने जिला परिषद निधी से पंचायत को सामुदायिक भवन के लिए एक लाख रुपये की राशि भी दी.

