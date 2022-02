शिमला: Weather Update of Himachal: पहाड़ों राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी (snowfall on hilly area) का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है. आज सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा. उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप (cold wave in north india) जारी है. देश के कई राज्यों में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित कई राज्यों में हुई बारिश ने ठंड में इजाफा हुआ है.

अगले 24 घंटों के दौरान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है. उत्तर पश्चिमी भारत मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है.

हिमाचल मौसम अपडेट

वहीं, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी (snowfall in shimla) के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई इलाकों में अभी भी सड़कें बंद (Roads closed due to snowfall) हैं, तो कहीं बिजली व पेयजल आपूर्ति बाधित है. हिमाचल प्रदेश में आगामी तीन दिन बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने (Clear weather in Himachal)वाली है. मौसम विभाग ने 8 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है. शनिवार को शिमला सहित प्रदेश भर में दिन भर धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 11°C 2°C सोलन 15°C 6°C हमीरपुर 14°C 6°C मंडी 14°C 5°C बिलासपुर 16°C 8°C ऊना 18°C 8°C कांगड़ा 15°C 5°C सिरमौर 14°C 8°C कुल्लू 13°C 4°C चंबा 12°C 5°C किन्नौर 5°C -2°C लाहौल-स्पीति 2°C -6°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा कांगड़ा और सोलन में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

