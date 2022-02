शिमला: Weather Update of Himachal: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी (cold wave in north india) का सितम जारी है. मौसम विभाग विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है. अगले 24 घंटों के दौरान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है.

पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में (snowfall in himachal) बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. बर्फबारी के चलते पूरा प्रदेश शीतलहर की (cold wave in hp) चपेट में है. शिमला शहर के अलावा, ऊपरी शिमला का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है. शिमला नारकंडा NH-05 समेत सभी संपर्क मार्ग (road closed in shimla) बंद हो गए हैं. प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली व पेयजल आपूर्ति ठप है.

हिमाचल मौसम अपडेट

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 12°C 2°C सोलन 18°C 7°C हमीरपुर 17°C 5°C मंडी 18°C 5°C बिलासपुर 18°C 9°C ऊना 22°C 9°C कांगड़ा 17°C 8°C सिरमौर 16°C 9°C कुल्लू 17°C 4°C चंबा 16°C 4°C किन्नौर 5°C -3°C लाहौल-स्पीति 2°C -8°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा सोलन, मंडी और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

