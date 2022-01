शिमला: Weather Update of Himachal: मौसम विभाग ने आज से तीन दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना जताई है.

वहीं, आज हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी (weather update of himachal) की संभावना है. मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh) हो सकती है. हालांकि मौसम साफ रहने के बावजूद लोगों को ठंड से राहत (coldwave in hp) नहीं मिल रही है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 13°C -1°C सोलन 16°C 3°C हमीरपुर 18°C 5°C मंडी 16°C 6°C बिलासपुर 18°C 6°C ऊना 19°C 7°C कांगड़ा 17°C 9°C सिरमौर 16°C 10°C कुल्लू 15°C 68°C चंबा 16°C 7°C किन्नौर 7°C -2°C लाहौल-स्पीति 1°C -2°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तामपान ऊना जिले में19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा बिलासपुर और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

