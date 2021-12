शिमला: Weather Update of Himachal: चक्रवाती तूफान जवाद की चलते तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा आइएमडी की ओर से इस दौरान उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी तटीय इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना (heavy rain in Maharashtra) जताई गई है. वहीं, तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ की 46 टीमें तैनात कर दी गई है, जबकि 18 और टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी (snowfall in hills area) का दौर शुरू हो रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है. साथ ही उत्तरी हिमालय से आने वाली सर्द हवाएं दिल्ली की ठिठुरन बढ़ा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह से तेजी से पारा गिरेगा व सर्दी बढ़ेगी.

पहाड़ी राज्य हिमाचल में मौसम (weather update of himachal) ने करवट बदल ली है. प्रदेश ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी और मध्य व निचले इलाकों में बारिश की संभावना है. वहीं, मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने (meteorological department shimla) बताया कि बर्फबारी और बारिश (rain and snowfall in himachal) को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट (alert in himachal) जारी कर दिया है. साथ ही, प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है. बहुत ही जरूरी होने पर सफर करने की हिदायत दी है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 17°C 7°C सोलन 21°C 5°C हमीरपुर 22°C 6°C मंडी 22°C 4°C बिलासपुर 24°C 7°C ऊना 25°C 8°C कांगड़ा 19°C 9°C सिरमौर 21°C 13°C कुल्लू 21°C 6°C चंबा 20°C 5°C किन्नौर 11°C -2°C लाहौल-स्पीति 7°C -5°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिले में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तामपान ऊना जिले में 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा बिलासपुर जिले में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

