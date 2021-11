शिमला: Weather Update of Himachal : भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर-पश्चिम तथा इससे सटे मध्य भारत में बारिश की संभावना जताई है. दक्षिणी राज्यों में हुई जोरदार बारिश के बाद अब उत्तर और मध्य भारत में भी बरसात की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 1 से 6 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकते हैं. ऐसे में उत्तर-मध्य भारत में बारिश के आसार बन रहे हैं. आईएमडी (India Meteorological Department) ने एक बयान में कहा कि 30 नवंबर से दो दिसंबर तक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान के आसपास के इलाकों में व्यापक बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर करवट बदलने (weather will change in himachal) वाला है. प्रदेश में तीन दिनों तक ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी(snowfall upper areas of Himachal) और निचले क्षेत्रों में बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय (Western Disturbance active in Himachal)होने से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है. दो दिसंबर को बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट (Yellow alert issued in Himachal)भी जारी किया. ऐसे में ऊपरी क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी हो सकती है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 18°C 7°C सोलन 23°C 4°C हमीरपुर 23°C 4°C मंडी 24°C 3°C बिलासपुर 24°C 4°C ऊना 25°C 6°C कांगड़ा 19°C 8°C सिरमौर 21°C 13°C कुल्लू 22°C 2°C चंबा 21°C 5°C किन्नौर 14°C -1°C लाहौल-स्पीति 10°C -5°C

बता दें कि लाहौल स्पीति (Lahaul Spiti) सहित प्रदेश के अन्य अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड के प्रकोप से प्राकृतिक जल स्रोतों (Natural water resource) जमना शुरू हो गए हैं. जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

