शिमला: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज बारिश (alert for rain) के आसार हैं. पश्चिमी का असर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा. अगले 24घंटों के दौरान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी (snowfall in jammu kashmir) हो सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग (weather update of hp) ने जताई है. बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट (Yellow alert issued in Himachal) जारी किया गया है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 12°C 4°C सोलन 18°C 7°C हमीरपुर 18°C 6°C मंडी 18°C 5°C बिलासपुर 19°C 7°C ऊना 19°C 8°C कांगड़ा 18°C 5°C सिरमौर 17°C 10°C कुल्लू 15°C 6°C चंबा 15°C 5°C किन्नौर 5°C -2°C लाहौल-स्पीति 2°C -9°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति में माइनस 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना और बिलासपुर में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा सोलन, हमीरपुर और मंडी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

