शिमला: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है. गर्मी ने मार्च महीने में 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. देश के कई हिस्सों में आज हीट वेव (north india weather update) की स्थिति संभव है. मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है. हालांकि कुछ राज्यों में आज बारिश (alert for rain) के भी आसार हैं.

अगले 24 घंटों के दौरान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा केरल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों, लद्दाख और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है. मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति संभव है.

हिमाचल मौसम अपडेट

वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने में कई सालों के रिकॉर्ड टूट (Highest temperature recorded in Himachal) गए हैं. मार्च महीने में तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल महीने में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के आसार हैं. मौसम विभाग की ओर से मैदानी इलाकों में लू को लेकर (Heat wave alert in Himachal) अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कुछ दिन तक मौसम साफ (Weather in Himachal) बना रहेगा. जिससे तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 25°C 15°C सोलन 32°C 11°C हमीरपुर 36°C 16°C मंडी 33°C 13°C बिलासपुर 36°C 15°C ऊना 36°C 16°C कांगड़ा 34°C 16°C सिरमौर 32°C 19°C कुल्लू 33°C 09°C चंबा 32°C 12°C किन्नौर 22°C 07°C लाहौल-स्पीति 17°C 03°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा कांगड़ा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.