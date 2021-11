शिमला: Weather Update of Himachal : उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड (cold in north India) धीरे-धीरे बढ़ रही है. कई शहरों में तापमान गिरने लगा है. साथ ही सर्द हवाओं की आशंका जाहिर की जा रही है. वहीं, तमिलनाडु के दक्षिण तटीय भागों और आस-पास के इलाकों पर कम दबाव का क्षेत्र (Low pressure area in tamilnadu) बना हुआ है. मौसम विभाग ने 29 नवंबर यानी आज दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है. आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हल्की बारिश (Rain in maharashtra) शुरू हो सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश (weather update of himachal) में आज यानी सोमवार से लेकर 30 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. शिमला मौसम विभाग (meteorological department shimla) ने एक दिसंबर को प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाको में बारिश और बर्फबारी (rain and snowfall in himachal) की चेतावनी जारी की है. मौसम साफ होने की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है.

वीडियो.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 18°C 7°C सोलन 23°C 4°C हमीरपुर 23°C 4°C मंडी 24°C 3°C बिलासपुर 24°C 5°C ऊना 25°C 6°C कांगड़ा 19°C 8°C सिरमौर 21°C 13°C कुल्लू 22°C 2°C चंबा 21°C 5°C किन्नौर 14°C -1°C लाहौल-स्पीति 10°C -5°C

हिमाचल में मौसम शुष्क (Dry weather in himachal) बने रहने की वजह से न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में और गिरावट आ गई है. लाहौल स्पीति (Lahaul Spiti) सहित प्रदेश के अन्य अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड के प्रकोप से प्राकृतिक जल स्रोतों (Natural water resource) जमना शुरू हो गए हैं. जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

ये भी पढ़ें: Petrol Diesel Rate in Himachal: राहत... डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं