शिमला: उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है. कई शहरों में तापमान गिरने लगा है. साथ ही सर्द हवाओं की आशंका जाहिर की जा रही है. वहीं, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश(Rain in many parts of South India) का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक के साथ-साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश(Himachal Pradesh) में नवंबर में बारिश और बर्फबारी(rain and snow) की संभावना नहीं है. मौसम विभाग(weather department) की तरफ से प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई गई है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 18°C 7°C सोलन 24°C 4°C हमीरपुर 25°C 4°C मंडी 24°C 3°C बिलासपुर 24°C 5°C ऊना 25°C 6°C कांगड़ा 21°C 9°C सिरमौर 22°C 13°C कुल्लू 23°C 2°C चंबा 22°C 5°C किन्नौर 14°C -1°C लाहौल-स्पीति 10°C -4°C

हिमाचल में मौसम शुष्क (Dry weather in himachal) बने रहने की वजह से न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) में और गिरावट आ सकती है. लाहौल स्पीति (Lahaul Spiti) सहित प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड के प्रकोप से प्राकृतिक जल स्रोतों (Natural water resource) का पानी जमना शुरू हो गया है. जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

